Wer den seit mehr zwei Jahren schwelenden Frankfurter Awo-Skandal verfolgt hat, wundert sich vielleicht, dass Oberbürgermeister Peter Feldmann überhaupt noch im Amt ist. Denn der Sozialdemokrat war so eng mit der mittlerweile abgesetzten Führungsriege des örtlichen Wohlfahrtsverbandes verbandelt, dass deren dreiste Selbstbereicherung zulasten der Stadtkasse zumindest ein politisches Problem für ihn hätte werden müssen. Doch bislang hat er die ganze Affäre aussitzen können.

Jetzt allerdings wird es strafrechtlich für ihn gefährlich. Denn die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat am Donnerstag bestätigt, dass sie Korruptionsanklage gegen Feldmann erhoben hat. Die Anklage am Landgericht Frankfurt ist ein erstes Ergebnis umfassender Ermittlungen im Awo-Komplex, bei dem es um massive Wirtschaftskriminalität im Wohlfahrtgewand geht. Juristisch betrachtet steht Feldmann dabei nicht einmal im Mittelpunkt. Aber als Stadtoberhaupt richtet sich die öffentliche Aufmerksamkeit natürlich auf ihn.

Kriminelles Netzwerk

Über Jahre hinweg hatten sich die beiden Awo-Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden zu einem Selbstbedienungs-Netzwerk entwickelt. Überzogene Gehälter, lukrative Nebenjobs, teure Firmenautos und großzügige Dienstreisen: An der Spitze der SPD-nahen und eigentlich gemeinnützigen Arbeiterwohlfahrt gab man das Geld mit vollen Händen zum eigenen Vorteil aus. Und pflegte ein systematisch aufgebautes Geflecht an Abhängigkeiten und Gefälligkeiten zu SPD-Politikern, die dafür sorgten, dass die Einnahmen weiter sprudelten. Feldmann, der 2012 zum Frankfurter Oberbürgermeister gewählt wurde, war das erfolgreichste Produkt dieser strategischen Beziehungspflege.

Seinen ersten Wahlkampf führte er damals als Angestellter einer zur Awo Frankfurt gehörenden Stiftung. Die Stelle wurde extra für ihn geschaffen und danach nicht mehr besetzt. Er durfte sie sich sogar auf den Leib schneidern. Davon zeugt eine ausführliche Stellenbeschreibung, die Feldmann selbst verfasst hatte und dann an Awo-Chef Jürgen Richter schickte. Die E-Mail endet „Mit roten Grüßen an Dich und Hannelore! Freundschaft! Peter Feldmann“.

Seit Jahrzehnten befreundet

Jürgen und Hannelore Richter zählen zu den Schlüsselfiguren des hessischen Awo-Skandals und sind seit Jahrzehnten mit Peter Feldmann befreundet. Die drei lernten sich beim sozialistischen Jugendverband „Die Falken“ kennen. Jürgen Richter wurde Geschäftsführer der Awo Frankfurt, seine Frau in Wiesbaden. 2010 stellten sie Feldmann ein. Was er für die Awo wirklich tat, ist nicht ganz klar. Er hatte jedenfalls genug Zeit, nebenbei seinen OB-Wahlkampf zu führen. Und zwar erfolgreich. So wurde er vom Außenseiterkandidaten zum Nachfolger des bundesweit bekannten CDU-Stadtoberhaupts Petra Roth.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Als Jahre später, zu Beginn seiner zweiten Amtszeit, die erste Spitze jenes Skandal-Eisbergs in Sicht kam, der die gesamte Arbeiterwohlfahrt erschütterte, ging Feldmann in Deckung und sagte kaum etwas dazu. Es ging um Millionen, die während der Flüchtlingskrise in die Kassen der Awo geflossen sind. Der Kreisverband Frankfurt hatte zwei Asylbewerberheime im Auftrag der Stadt betrieben. Mittels Scheinrechnungen und einer neu gegründeten Tochterfirma landete aber ein Großteil des Geldes nicht in der Flüchtlingsbetreuung, sondern in den Taschen der Awo-Chefs und ihrer Günstlinge.

Awo-Dienstwagen während Elternzeit

Für Feldmann wurde die Affäre erst brenzlig, als seine damalige Ehefrau ins Blickfeld der Öffentlichkeit geriet. Grund dafür war ihr Job als Leiterin einer deutsch-türkischen Awo-Kita, für den sie nicht nur ein übertarifliches Gehalt sondern auch einen Ford Focus als Dienstwagen bekommen hat. Das Auto (Kennzeichen F-AW für Arbeiterwohlfahrt) durfte sie auch privat nutzen. Selbst dann noch, als sie nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter mit Feldmann nicht mehr im Dienst war.

In der Stadtverordnetenversammlung behauptete der Oberbürgermeister daraufhin, nicht genau Bescheid gewusst zu haben. „Von den Details der vertraglichen Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses meiner Frau und den Details der Dienstwagenregelung habe ich durch die Presseberichterstattung Kenntnis erlangt“, wird Feldmann im Protokoll zitiert.

Hat der Oberbürgermeister die Stadtverordneten belogen?

Das war womöglich die Unwahrheit. So sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft Frankfurt, die jetzt Anklage gegen Feldmann wegen des Verdachts der Vorteilsnahme im Zusammenhang mit dem Awo-Job seiner damaligen Lebensgefährtin erhoben hat. „Dem Angeschuldigten wird zur Last gelegt, dass dieses Arbeitsverhältnis aufgrund seiner Amtsstellung als Oberbürgermeister abgeschlossen wurde und ihm bekannt gewesen sein soll, dass ohne sachlichen Grund ein übertarifliches Gehalt zugesagt und die Stellung eines Dienstwagens gewährt wurde“, teilte die Ermittlungsbehörde am Donnerstag per Presseerklärung mit.

„Zudem soll die Awo Frankfurt den Angeschuldigten im Wahlkampf 2018 durch Einwerbung von Spenden unterstützt haben“, heißt es weiter. 2018 wurde Feldmann ein zweites Mal als Oberbürgermeister gewählt. „Im Gegenzug soll der Angeschuldigte mit der damaligen Verantwortlichen der Awo stillschweigend übereingekommen sein, dass er bei seiner Amtsführung künftig die Interessen der Awo Frankfurt wohlwollend berücksichtigen werde.“

Auf Strafanzeige verzichtet

Um was es bei dieser wohlwollenden Berücksichtigung gehen könnte, verrät die Staatsanwaltschaft noch nicht. Einen Hinweis hat aber bereits die für die damaligen Awo-Asylbewerberheime zuständige Sozialdezernentin gegeben. Nachdem in ihrer Behörde sowie im städtischen Revisionsamt bereits der Verdacht aufgekommen war, dass es bei der Awo finanziell nicht mit rechten Dingen zugehe, habe Feldmann sie am Rande einer Opernpremiere auf die Unstimmigkeiten angesprochen. Er wusste offenbar Bescheid. „Einigt euch“, habe er ihr damals gesagt, berichtete die Dezernentin später.

Man einigte sich. Ohne Strafanzeige und ohne die Öffentlichkeit zu informieren. Stattdessen trennte man sich stillschweigend und vergab den Heimbetrieb an die kirchliche Konkurrenz von Caritas und Diakonie. Erst als die Lokalzeitung Frankfurter Neue Presse Wind davon bekam und über den mutmaßlichen Millionenbetrug berichtete, nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf. Sie wurden immer umfangreicher und laufen bis heute. Die Korruptions-Anklage gegen Feldmann ist nur ein Vorgeschmack.