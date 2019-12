Als Lokalreporter war ich neu in der Stadt. Feldmann beantwortete meine Fragen freundlich lächelnd und sehr ausführlich. Nur sprach er so leise, dass ich ihn kaum verstand. Ich musste sehr eng an ihn heranrücken, dadurch entstand ein unangenehmes Gefühl der Nähe. Diese Nähe ist wesentlicher Teil seines Systems. Nun ist es ins Wanken geraten.