Jürgen und Hannelore Richter waren in Champagnerlaune. Im April 2016 saßen sie in einem italienischen Restaurant im Frankfurter Ostend mit Geschäftspartnern zusammen und stießen auf den Pachtvertrag über ein fünfgeschossiges Bürogebäude an. Das Ehepaar, beide langjährige Manager der Arbeiterwohlfahrt (Awo), wollte dort 380 Asylbewerber unterbringen. Die Stadt Frankfurt hatte zugesichert, alle Kosten zu übernehmen. Als der Kellner fragte, was er zu essen bringen solle, antwortete Awo-Chef Jürgen Richter: „Das Teuerste, was Sie auf der Karte haben.“ Es herrschte Goldgräberstimmung, nicht nur in Frankfurt. Die Flüchtlingskrise hatte der Wohlfahrtsbranche ein neues Geschäftsfeld beschert.

Keine vier Jahre später war die Stimmung im Keller. Ausgerechnet zum 100. Jubiläum der Awo erreichte ein Skandal um Gier, Selbstbereicherung und mutmaßlichen Betrug einen Höhepunkt, der seinen Ausgang an jenem Abend im Frankfurter Ost­end hatte. Der Frankfurter Flüchtlingsheim-Deal und dessen Folgen beschäftigten nun sogar den Bundespräsidenten. Als Frank-Walter Steinmeier am 13. Dezember 2019 in der Kongresshalle am Alexanderplatz vor den Spitzenfunktionären der Awo und der SPD die Festrede hielt, kam er um kritisch-mahnende Worte nicht herum. „Im Wettbewerb bestehen, ohne die eigenen Werte über Bord zu werfen, das ist die große Herausforderung, vor der Sie heute stehen“, sagte er. „Und wenn diese Werte in eklatanter Weise verletzt werden, dann hat die Awo ein Eigeninteresse, sich selbst an diese Werte zu erinnern und dafür zu sorgen, dass sie im Verband von allen eingehalten werden.“ Alle im Saal wussten, wen Steinmeier damit meinte: das Ehepaar Richter.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ