Also, es fängt damit an, dass ich heute Morgen in der Redaktionskonferenz sitze. Ich war die vergangenen zwei Wochen im Urlaub, war schön, aber man will ja nicht komplett aus der Welt sein, deswegen habe ich auch Zeitung gelesen. Kürzlich sind mehrere große Titelinterviews mit Olaf Scholz erschienen, darunter im Stern und in der Zeit. Beide ähneln in einem Punkt einem Titelinterview mit Scholz im Spiegel, das bereits im Oktober erschienen ist – es wird darin über vieles geredet, nur die Wörter „Cum-Ex“, „Warburg“ oder „Olerarius“ fallen in keinem der Interviews.

Zur Erinnerung: Ab 2007 machte die Hamburger Privatbank M. M. Warburg durch Cum-Ex-Geschäfte, bei denen sich die Akteure durch Tricks Kapitalertragssteuern mehrfach auszahlen ließen, Gewinne im dreistelligen Millionenbereich. Nachdem Cum-Ex für kriminell erklärt wurde, ließen Hamburgs Steuerbehörden im Jahr 2016 Rückforderungen in Höhe von 47 Millionen Euro einfach verjähren. Als damaliger Bürgermeister der Hansestadt steht Scholz unter Verdacht, der Bank dabei geholfen zu haben. Nachdem ein persönliches Treffen zwischen Warburg-Chef Christian Olearius und Scholz bekannt wurde, fragte Linken-Politiker Fabio De Masi Scholz im Finanzausschuss, ob es weitere Kontakte gegeben habe. Scholz, so berichtet es De Masi, verneinte. Eine unwahre Aussage, denn wie später herauskam, gab es zwei weitere Treffen und ein Telefonat zwischen dem Bankier und Scholz, der sich auf Erinnerungslücken beruft.

Scholz weicht dreist aus

Warum wird Scholz in diesen Interviews nicht darauf angesprochen? Drei große Interviews in Leitmedien über seine Pläne als Bundeskanzler in einer Ampel-Regierung – und in keinem wird er auf seine ungeklärte Rolle im Warburg-Fall angesprochen. An fehlender Relevanz kann es nicht liegen: Ein Bundeskanzler, der potenziell erpressbar ist, is a thing.

Es geht auch anders: Auf der Pressekonferenz am 24.November zur Vorstellung des Koalitionsvertrages konfrontierte ein niederländischer Journalist Scholz im Live-Fernsehen: „Sie reden viel über Respekt“, sagte er, „auch über Gerechtigkeit. Meine Frage ist: Wo ist dieser Respekt, wenn Sie die Unwahrheit gesagt haben bezüglich Treffen mit der Warburg-Bank?“ Außerdem: „Warum haben Sie dieser Bank 47 Millionen Euro Steuernachlass geschenkt, wobei deutsche Richter diese Personen gebrandmarkt haben als organisierte Kriminelle?“

Weil der Journalist zuvor eine Bemerkung über Scholz’ Rolle bei den Krawallen im Zuge des G20-Gipfels 2017 in Hamburg gemacht hatte, ging Scholz einfach nicht auf die Warburg-Frage ein. Stattdessen: „Schönen Dank für Ihre Frage. Wir haben uns bei der Bildung dieser Regierung darauf verständigt, damit die innere Sicherheit in Deutschland gewährleistet ist. Die Polizei bekommt all die notwendige Unterstützung, die sie braucht, damit sie alles dafür tun kann, dass Kriminalität in Deutschland keine Chance hat. Wir haben dazu sehr präzise Vorschläge gemacht, auch im gesetzgeberischen Rahmen, und das wird die Arbeit dieser Koalition bestimmen.“ Die Nachfrage, ob er auf das Warburg-Thema eingehen könne, wird abgekanzelt – jeder nur eine Frage, bitte! Wohlgemerkt: Der Journalist sagte „Meine Frage ist ...“, ehe er seine Cum-Ex-Frage stellte. So viel zum Thema Respekt und Integrität, aber warum nur eine Moral, wenn man auch zwei haben kann?

Was steckt hinter der Nicht-Beachtung?

Also, ich sitze da jedenfalls in der Redaktionskonferenz und sage, ich hätte eine ernst gemeinte Frage an die erfahrenen Journalisten in der Runde, und frage nach dem Warum. Vielleicht gibt es Strukturen, die ich nicht verstehe. Schließlich ist ein abgedrucktes Interview etwas anderes als ein Videointerview. Im ZDF-Sommerinterview wurde Scholz von einer Bürgerin immerhin mit seiner Verwicklung in den Wirecard-Skandal konfrontiert, wobei er gewohnt mit einer Nicht-Antwort antwortete. Im Brigitte-Live-Interview wurde er auf Cum-ex angesprochen, allerdings auf sehr gemütliche Art und Weise.

Sagt Scholz vor jedem Zeitungsinterview, er stehe nur dann für ein Gespräch zur Verfügung, wenn es nicht um Cum-Ex geht? Oder werden Fragen dazu gestellt, die Antworten bei der Autorisierung aber gestrichen? Oder fragen die Journalisten gar nicht erst, weil sie davon ausgehen, dass die Antworten die Autorisierung nicht überleben? Oder wollen Zeitungen es sich nicht mit dem Kanzler verscherzen, damit er ihnen in Zukunft noch Interviews gibt?

Ein Platzhirsch will nicht antworten

Keiner in der Runde kann mir die Frage beantworten. Ich könne der Frage ja selbst nachgehen, sagen die Kollegen. Also schreibe ich drei Mails an Journalisten, die diese Interviews mitgeführt haben, stelle höflich meine Fragen und betone, dass es mir nicht um ein Anprangern geht, sondern dass ich das verstehen will.

Ein Journalist antwortet zügig und gibt mir mehr oder weniger subtil zu verstehen, dass er der Platzhirsch ist und ich ein kleines Licht bin – als hätte ich aus Letzterem einen Hehl gemacht, aber na gut. Er bitte um Verständnis, dass er mir meine Fragen nicht beantwortet. Auf den Grund dürfte ich nach ein wenig Nachdenken selbst kommen. Falls nicht, solle ich meinen Chefredakteur oder einen erfahrenen Kollegen fragen, ob er einen derartigen Einblick in seine Arbeit gewähren würde.

Interviewanfrage an Olaf Scholz

Ich frage nochmal meinen Chefredakteur, Herrn Marguier – er sagt, er wisse nicht, was der Kollege meint. Die anderen Journalisten haben noch nicht geantwortet, aber dazu muss erwähnt werden, dass ich die Mails erst heute Vormittag zwischen 11 und 12 Uhr verschickt habe. Warum ich nicht Olaf Scholz selbst darauf anspreche, fragt ein Kollege aus der Redaktion. Wir scherzen darüber, wie albern diese Anfrage wäre: „Lieber Herr Bundeskanzler, ich bin Volontär bei Cicero und möchte Sie gerne zum Thema Warburg Bank und Cum-Ex interviewen.“

Warum eigentlich nicht? Ich schicke eine Anfrage an das Bundespresseamt, dass ich gerne mit dem Bundeskanzler ein Interview zum Thema Warburg-Bank und Cum-Ex führen möchte – ob er in den nächsten Wochen oder Monaten Zeit dafür habe? Ich warte noch auf Antwort.