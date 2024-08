Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Karl Vowinkel:

Karl Vowinkel studiert Geschichte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und hospitiert bei Cicero.

Wer im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 von einem Sieg der Sozialdemokraten ausging, hatte es nicht leicht am politischen Stammtisch. Zu sehr hatte die GroKo das Land dem Stillstand und Krisen-Mantra „Wir schaffen das“ überlassen. Die gegenseitigen Schuldzuweisungen von Union und SPD waren Ausdruck dieser langjährigen Scheinehe. Doch dann kam die Flut im Ahrtal und die CDU ging unter, als Armin Laschets Lacher im Flutgebiet Empörung auslöste.

Um aus den Fehlern anderer zu profitieren, braucht es keine weiße Weste – Timing ist wichtig – CumEx und Wirecard lagen in der Vergangenheit. Vergessen, vergeben? Egal! Scholz wurde schließlich Kanzler. Und die Tränen des Scheidungsfrustes wurden mit einer polyamoren Dreiecksbeziehung der Farben Rot, Grün und Gelb weggewischt. Die Traum-Ampel mit Blick in die Zukunft sollte es sein; die Wiedererweckung einer unter Angela Merkel fast zu Tode koalitionierten SPD.

Die Außenwirkung zählt

Doch schon zu Beginn ihrer rot-grün-gelben Amtszeit entpuppte sich die Regierung unter Regierungschef Scholz als vielköpfiger Kerberos. Faule Kompromisse und Geld kürten Scholz zum Anführer eines Habeck-Lindnerischen Triumvirates. Und ein Sturm zog übers Land und noch einer: Energiekrise, Europas neuer Krieg und die Folgen der Pandemie verlangten nach einer starken Führungsrolle. Aber Scholz lieferte nicht.

Sicherlich wusste jeder bereits im Vorfeld, dass der Hamburger Scholz keinen trumpistischen Habitus besitzt. Doch die Zeitenwende einzuläuten, um anschließend den bisherigen Kurs zu halten, war alles andere als ein Symbol der Stärke. Die Außenwirkung zählt. So sprachen zumindest Habeck und Pistorius klare, an erwachsene Menschen adressierte Worte. Kein Tätscheln, kein Erziehungs-Sprech, sondern ein verständliches „Harte Zeiten bedürfen Ausdauer“.

Eine starke Bevölkerung braucht keinen falschen Optimismus. Trotzdem zieht sich der Tonus eines überforderten Vaters, der den zukünftigen Scheidungskindern die Sorgen nehmen möchte, durch die bisherige Amtszeit des Kanzlers. Hat er dies nicht verstanden, oder bangt er vor dem Nihilismus des Volkes? Führung bedarf Selbstsicherheit. Ist der Mut nur aufgesetzt, verweigert das Volk jedoch die Gefolgschaft. Auch in den eigenen Reihen: Glaubt man einer , unterstützt zum Beispiel nur noch ein Drittel der SPD-Basis eine weitere Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz.

Wer ist Scholz?

Nahbare Politiker sucht man verzweifelt im wilden Westen der Demokratie. Ein klares Defizit im Auftreten von Scholz. Bierproben, Podcasts und Aktentaschen-Videos schaffen keine Persönlichkeit. In Interviews bedient er sich durchgekauten Floskeln und „Es geht voran“-Phrasen. Es fällt schwer, den Menschen Scholz hinter dem grauen Anzug zu entschlüsseln. Grinsender Onkel oder eiskalter Politikus? Fast schon vehement wehrt sich Scholz gegen Gefühle in Mimik und Sprache. Das einem Bundeskanzler würdige Charisma fehlt. Das Erbe von Schröder, Schmidt und Brandt ist nun mal kein leichtes.

Dann scheiterte auch noch der Europawahlkampf der SPD mit 13,9 Prozent. Mit dem Slogan „Frieden sichern“ wollte die Partei den Menschen Stabilität und Wahrung des Friedens anbieten. Die unlängst gestrige Taurus-Debatte kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Ein klares „Nein“ zur aufgeheizten Kontroverse sollte den Friedenskanzler gebären. Doch die aufblasbare Friedenstaube verpuffte vor den Augen der Friedenswähler durch die Erlaubnis des Kanzlers, deutsche Waffen auch auf russischem Territorium einzusetzen. Das war eine Woche vor den Europawahlen – ein Timing-Fehler.

Viel reden und dabei nichts sagen

Das Mittel der Euphemisierung befindet sich derweil weiterhin in der Werkzeugkiste des Kanzlers. Die fortschreitende Zersetzung der Regierungskoalition muss durch „Unterhaken“ und „Teamgeist“ bewältigt werden, harte Maßnahmen gegen Staatsfeinde werden zu genau zu prüfenden Konsequenzen, und seit langem geforderte Problemlösungen „sind auf einem guten Weg“ – leere Phrasen.

Eine solche Strategie wirft eine zentrale Frage auf: Warum einfach so weitermachen? Gewiss währt die Hoffnung am längsten, doch die auslaufende Amtszeit begrenzt sie eben, auch die „Länge“. Und die aktuelle Weltlage bietet keine Plattform für solche Kommunikation. Der Bürger weiß schon lange, dass die 2010er Jahre vorbei sind. Doch die von der Bevölkerung wiederum gesendeten Signale werden à la Ulbricht mit „Wir haben verstanden“ abgenickt und in den Akten abgelegt. Gute Politik ist Ergebnispolitik und die Regierung hat den Auftrag, solche zu liefern – Versprechungen tätigt die Opposition.

„You will walk alone“

Durch jahrelange Interessenvertretung anderer hat die SPD ihren Kern verloren – die Arbeiter. Während der Hochzeiten wusste man, für wen sie Politik machte. Die proletarischen Gebote wurden Schlag für Schlag aus den sozialdemokratischen Steintafeln gedroschen. Keiner kann mehr definieren, wofür eine Partei steht, die dem Schein nach Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Arbeitslosen gleichermaßen gefallen möchte. Und dem vermeintlichen Zeitgeist obendrein.

Das Wahlprogramm 2021 bestätigt das einfache Konzept des Geldes. Panem et circenses – gib den Menschen Brot und Spiele, schrieb schon Juvenal zur Römerzeit. Doch wer glaubt, beim Wähler stünden Almosen an erster Stelle, der irrt. Der aktuelle Kulturkampf ist das Politikum unserer Zeit. Die SPD wählte, entgegen ihrer Stammwählerschaft, die falsche Seite. Eine Wende sucht man vergeblich. Stattdessen entkernt sich die Partei durch Diskriminierungs- und Genderdebatten – Themen, die dem eingefleischten sozialdemokratischen Wähler nur leider gleichgültig sind.