Die SPD hat das seltene Talent, aus Wahlniederlagen die falschen Rückschlüsse zu ziehen. Den Auftakt machte in dieser Hinsicht deren Parteivorsitzender Lars Klingbeil am Sonntagabend bereits wenige Stunden nach Schließung der Wahllokale. In der „Elefantenrunde“ bei ntv gab er auf die Frage, was sich bis zur nächsten Bundestagswahl an der (negativen) Stimmung im Land ändern werde, folgendes zu Protokoll: „Ich glaube auch, dass das Ergebnis der Europawahl viele Menschen nochmal wachrüttelt, dass die Nazis bei dieser Wahl stärker geworden sind. Ich glaube, da wachen viele Menschen auf, kämpfen auch für die Demokratie.“ Ende der Durchsage.

Klingbeils großes „Aufwachen“ Dass es möglicherweise der falsche Weg ist, Wähler der AfD (sie war laut Klingbeil nämlich ausdrücklich gemeint) in die Nazi-Ecke zu stellen, schmierte ihm in ihrer Replik denn auch sogleich Sahra Wagenknecht aufs Brot. Viel helfen wird es allerdings nicht. Die Sozialdemokraten wollen offenbar weiterhin auf negative campaigning gegenüber den Rechtspopulisten setzen – obwohl sie eigentlich spätestens jetzt die Aussichtslosigkeit dieses Unterfangens bemerkt haben sollten: Trotz des „Wannsee-Skandals“, trotz der unablässigen Ermahnungen an das Volk, keiner „undemokratischen“ Partei die Stimme zu geben, kam die AfD auf 15,9 Prozent (und liegt damit exakt 2 Punkte vor der SPD). 580.000 Stimmen verloren die Genossen übrigens selbst an die AfD. Wenn also mehr als einer halben Million SPD-Wählern bis zum vorigen Sonntag nicht aufgefallen sein sollte, dass sie vermeintliche Nazis unterstützen, fragt man sich schon: Woher soll das große „Aufwachen“ demnächst eigentlich kommen? Klingbeils lautes Pfeifen im Walde wirkte denn auch derart unglaubwürdig, dass ihm selbst die Hilflosigkeit seines Arguments aufzufallen schien.