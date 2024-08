Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Vielleicht wird ein Satz als einer der kuriosesten überhaupt in die Politikgeschichte Deutschlands eingehen. Als die Ampelspitzen im Juli 2024 nach zähem Ringen endlich einen ersten Entwurf für den Bundeshaushalt des Jahres 2025 vorlegen konnten, trat Bundesfinanzminister Christian Lindner vor die Bundespressekonferenz. Und als einen seiner ersten Sätze sagte er tatsächlich dies: „Dieser Haushaltsentwurf - und dass es ihn gibt - zeigt Stabilität und soll Sicherheit vermitteln.“

Man kann das für einen Ausdruck von Bescheidenheit halten - oder großer Verzweiflung. Denn was Lindner damit ja tatsächlich gesagt hatte, war ungefähr dies: Dass die Ampel - ganz unabhängig von dessen Inhalt - überhaupt noch ein Haushaltsgesetz zustande bringt, grenzt an ein Wunder. „Stabilität“ und „Sicherheit“ konnte die damalige Einigung nur symbolisieren, weil es nicht mehr als Selbstverständlichkeit angesehen werden kann, dass die Ampel überhaupt noch ein Haushaltsgesetz zustande bringt.

Die damals festgelegten Rahmendaten: Unter den geplanten Gesamtausgaben von 481 Mrd. Euro waren 78 Mrd. Euro an Investitionen vorgesehen - „Rekordinvestitionen“, wie Bundesfinanzminister Lindner gerne sagt. Da die Einnahmen aber nicht zur Deckung der Ausgaben reichen, steigt die Neuverschuldung in 2025 um 44 Mrd. Euro an.

Wer ein Gespür für die angespannte Lage bekommen will, braucht nur Lindners Ankündigungen von vor einem Jahr mit den heutigen zu vergleichen. Im Juli 2023 legte er den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024 und die mittelfristige Finanzplanung auch für 2025 vor.

Neuverschuldung von 50 Milliarden Euro

In beiden Jahren plante der Finanzminister - damals - mit einer jährlichen Neuverschuldung von rund 16 Mrd. Euro. Das hätte ungefähr den Vorgaben des Grundgesetzes entsprochen, der Bundeshaushalt solle sich jährlich mit nicht mehr als 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung zusätzlich verschulden.

Und der Realitätscheck? Nach heutigen Erkenntnissen wird die Neuverschuldung des Bundes für das Jahr 2024 nicht 16,6 Mrd. Euro betragen, sondern mehr als 50 Mrd. Euro. Und etwa auf diesem Niveau dürfte sich auch die geplante Neuverschuldung für das Jahr 2025 bewegen. Sie könnte erneut dreimal so hoch ausfallen wie noch im letzten Jahr gedacht. Denn die Haushaltseinigung aus dem Juli ist - was die Neuverschuldung angeht - schon längst wieder überholt.

Auch nach achtzigstündigen Verhandlungen war es den Koalitionären damals nicht gelungen, einen Restbetrag von 17 Mrd. Euro aufzulösen. Sie gingen in die vorläufigen Planungen als so genannte „globale Minderausgabe“ ein. Gemeint sind damit Lücken zwischen Einnahmen und Ausgaben, die im Laufe des Jahres ausgeglichen werden sollen - durch Sparsamkeit bei der Bewirtschaftung.

Globale Minderausgaben sind haushaltspolitisch durchaus üblich - allerdings bloß zu Zwecken der Haushaltskonsolidierung, in außergewöhnlichen Situationen also. Im Bund haben sie sich längst zu einem Regelinstrument verselbständigt.

In den letzten Jahren lagen die globalen Minderausgaben auf Bundesebene planerisch zwischen neun bis zehn Milliarden Euro. Zumindest auf diesen Betrag sollte die verbliebene Haushaltslücke während der Sommerpause noch vermindert werden. Gelungen ist das Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner am Freitag dieser Woche allerdings nicht. Aber aus 17 Mrd. Euro sind immerhin 12 Mrd. Euro geworden. Nicht durch Einsparungen. Durch „Buchungstricks“, wie Mathias Middelberg (CDU/CSU) betont.

Auf Haushaltsausgleich wird verzichtet

Man könnte aber noch präziser werden: Nicht durch Buchungstricks, sondern durch zusätzliche Neuverschuldung. Ein eigentlich im Haushalt vorgesehener Zuschuss für die Deutsche Bahn wird in Höhe von 4,5 Mrd. Euro gestrichen. Damit verringert sich die Höhe der globalen Minderausgabe von 17 auf 12,5 Mrd. Euro. Durch weitere Planveränderung wird die Lücke um weitere 500 Mio. Euro geschlossen. Stattdessen erhält die Deutsche Bahn vom Bund nun eine schuldenfinanzierte Eigenkapitalspritze in Höhe von 4,5 Mrd. Euro.

Auf demselben Weg wird der Deutschen Bahn ein Bundes-Darlehen in Höhe von 3 Mrd. Euro gewährt, damit diese andere Darlehen mit schlechter Verzinsung ablösen kann. Noch im Juli hatte Bundesfinanzminister Lindner für 2025 mit einer Nettoneuverschuldung des Bundes in Höhe von rund 44 Mrd. Euro geplant. Durch die neueste Einigung der Ampel dürfte erneut ein Wert von 50 Mrd. Euro übertroffen werden. Und dennoch bleibt für die Beratungen im Bundestag eine Lücke von 12 Mrd. Euro offen - noch immer 3 Mrd. Euro mehr, als bisher politisch akzeptiert.

Der finanzpolitische Zustand der Ampel und des Bundeshaushaltes ist an diesen wenigen Fakten ablesbar: Seit Jahren wird trotz hoher Schuldenaufnahme sogar planerisch (!) auf einen echten Haushaltsausgleich verzichtet; die Bundesregierung schafft es nicht mehr, wenigstens eine globale Minderausgabe von 9 Mrd. Euro einzuhalten und kippt das Problem stattdessen dem Parlament vor die Füße. Und wesentliche Probleme in der Haushaltsstruktur werden nicht durch zukunftsweisende Entscheidungen, sondern durch die Erhöhung der Nettokreditaufnahme „gelöst“.

Noch vor einem Jahr sollte für 2024-2027 die Neuverschuldung des Bundes nur um insgesamt 60 Mrd. Euro steigen. Inzwischen plant Lindner mit fast 200 Mrd. Euro zusätzlicher Schulden. Ihn als herzlosen „Sparminister“ zu bezeichnen geht genauso in die Irre wie die „Schuldenbremse“ als Geißel der Haushaltspolitik zu bezeichnen. Sein Kollege Habeck bestätigt denn auch, dass mit der jüngsten Einigung kein Sparen verbunden sei: „Wir haben ja nicht noch weitere Maßnahmen ergriffen, um in den Etats zu kürzen.“ Man sei sich „treu geblieben“. Stattdessen wird die Schuldenaufnahme erhöht.

Für das Problem, dass es der Regierung nicht einmal mehr gelingt, die globale Minderausgabe auf die inzwischen eingespielten 9 Mrd. Euro jährlich zu begrenzen, hatte der Vizekanzler eine Erklärung: „Boah, wie soll ich sagen? - Is halt so, ne?“. Dass das Parlament die fehlenden drei Milliarden noch auftreibe, sei „jetzt nicht unmöglich“. Fragt sich nur, warum es nicht gleich die Regierung gemacht hat.

Wahrscheinlich hatte der Bundesfinanzminister daher schon vor einem Jahr nicht übertrieben, als er sinngemäß anmerkte, es sei in Wahrheit ein Zeichen von „Stabilität“ und „Sicherheit“, dass diese Bundesregierung überhaupt noch den Entwurf eines Haushaltsgesetzes zustande bringe.