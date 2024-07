Als die Spitzen der Ampel in dieser Woche die Einigung zum Bundeshaushalt 2025 vorstellten, war wohl nichts so bedeutungsvoll wie eine kleine Bemerkung Christian Lindners: Das sei alles andere als ein „Sparhaushalt“, betonte er demonstrativ. Und in der Tat. Die aktuelle Haushaltspolitik vollzieht eine deutliche Kehrtwende. Versuchte man vor ein paar Monaten noch, den Landwirten durch Subventionsabbau in die Tasche zu greifen, haben deren Proteste das politische Berlin ziemlich vorsichtig gemacht.

Der Bund plant demnach in 2025 mit Ausgaben in Höhe von 481 Mrd. Euro, darunter allein 57 Mrd. Euro für Investitionen. Zusammen mit dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) würden in 2025 sogar rund 100 Mrd. Euro für Investitionen zur Verfügung stehen. Das seien „Rekordwerte“, sagt die Bundesregierung. Die Verschuldung wird mit 44 Mrd. Euro dabei fast genau so hoch ausfallen wie im Jahr 2024 – sich aber innerhalb der Schuldenbremse bewegen.