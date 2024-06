Wie vor jeder Wahl wird auch vor der Europawahl gefordert, unbedingt wählen zu gehen. Es sei nichts Geringeres als eine Sünde gegenüber der Demokratie, dieses Recht nicht auszuüben. Andere hätten schließlich mit ihrem Leben dafür bezahlt, dass wir heute unser Kreuz machen können. Ich sehe das nicht so. Mal davon abgesehen, dass hohe Wahlbeteiligungen nicht automatisch den Extremisten schaden (der Siegeszug der NSDAP fand in Zeiten statt, in denen die Wahlbeteiligung nie bei weniger als 80 Prozent lag), steht auch eine verdrehte Erwartungshaltung hinter dieser Forderung. Warum sollte der Souverän aus Prinzip irgendeiner Partei seine Stimme geben? Was ist denn, wenn keine ihn überzeugen kann? Ist es dann immer noch besser, die eine zu wählen, die einen am wenigsten stark enttäuscht hat?

In einigen Demokratien hat man darauf eine klare Antwort: Ja! In solchen Ländern herrscht Wahlpflicht. Australien etwa geht diesen Weg und erreicht damit eine Wahlbeteiligung von um die 90 Prozent. Dort geht diese Pflicht auf einen Schwur gegenüber den Gefallenen des Ersten Weltkriegs zurück, deren Tod dadurch ein tieferer Sinn verliehen wurde. Sie waren auf diese Weise nicht einfach gefallen, sondern hatten dadurch auch die Freiheit verteidigt, in einer Demokratie zu leben. Darum kennt das australische Wahlrecht seitdem die Wahlpflicht. Gerade mit Verweis auf die Freiheit wäre es aber auch möglich, eben diese Pflicht zu kritisieren. Sollte die Freiheit nicht auch die beinhalten, eben nicht zu wählen?

Nicht der Wähler sollte sich rechtfertigen müssen, warum er nicht zur Wahl geht

Die Menschen zu ihrem Glück zu zwingen, ist nie eine gute Idee. Wenn man diesen Zwang noch mit der Freiheit begründet, wird es ein wenig absurd. Es kann keine Pflicht zur Freiheit geben, weil das ein Widerspruch in sich ist. Nicht der Wähler sollte sich darum rechtfertigen müssen, warum er nicht zur Wahl geht. Stattdessen sollten sich die Parteien fragen, warum sie bestimmte Bürger nicht mehr erreichen. Sie sind die Dienstleister der Demokratie, indem sie den Anspruch erheben, den Willen des Souveräns in politisches Handeln umzusetzen. Also sollten sie auch immer nahe an den Wünschen, Ängsten, Zielen und Hoffnungen der Bürger sein. Wenn sie das nicht sind, entsteht die berühmte Demokratieverdrossenheit. Wobei schon dieser Begriff unglücklich ist. Wer sich gut begründet der Stimmabgabe verweigert, leistet damit einen ebenso relevanten Beitrag wie jemand, der den Gang zur Wahlurne antritt. Beide haben von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht, der eine nur eben, indem er bei dieser Wahl bewusst darauf verzichtet.

Tatsächlich stellt sich die Frage, wählen zu gehen, in Deutschland drängender als in vielen anderen Ländern. Das liegt an einer Eigenart unserer Parteienlandschaft, deren etablierte Mitglieder es als einen Wert an sich erachten, zusammenzuhalten. „Demokratische Parteien“ heißt dieser inoffizielle Club, zu dem sich SPD, Grüne, FDP und CDU zählen – und erstaunlicherweise mit der Linken auch eine Partei mit SED-Hintergrund gehört. Während in anderen Ländern im Wahlkampf verschiedene Visionen für die Zukunft gegeneinander konkurrieren, die einem klare Alternativen anbieten, sorgt der Club der „demokratischen Parteien“ dafür, dass nach der Wahl zwar ein paar neue Minister ernannt werden, aber so wirklich spürbar ändern wird sich trotzdem nichts. Egal, ob nun die CDU mit der SPD regiert, die Grünen mit der SPD und der FDP oder die FDP mit den Grünen und der CDU. Einen echten Ruck, eine dramatische Abkehr von bisherigen Überzeugungen oder große Reformprojekte wird es in keiner dieser Konstellationen geben. Der Club der „demokratischen Parteien“ weiß das zu verhindern, und wenn doch jemand mal übermütig einen Umbau des Sozialstaates, die Abschaffung des ÖRR oder eine grundlegende Wende in der Flüchtlingspolitik fordert, warnt der Club vor populistischen Tönen und schließt solche Radikalität aus.

Wahlen müssen Änderungen bringen können, sonst ergeben sie keinen Sinn

In den USA werden die Wahlen im Herbst das Land definitiv verändern, und die Wahlen vier Jahre später auch wieder, wenn die Bürger es wollen. In Frankreich stehen Parteien mit dramatisch verschiedenen Vorstellungen zur Wahl, in den Niederlanden auch, ebenso in Polen oder Großbritannien. Nur Deutschland leistet sich diesen inoffiziellen Club, der sich wohl als Hüter für Beständigkeit hält. In Wahrheit ist er der Treiber der Demokratieverdrossenheit (bzw. Parteienverdrossenheit) und nicht die Wähler, die nicht zur Wahl gehen. Dieser Club schadet auch aktiv dem politischen Klima im Land. Er zieht „Brandmauern“ gegen die AfD hoch, womit nicht nur der Wählerwille derer ignoriert wird, die sich für diese Partei entscheiden. Nein, noch schlimmer ist, dass dadurch die AfD erst zu einem so toxischen Laden werden konnte. Da die soziale Ächtung eine reale Gefahr ist, bleiben die meisten bürgerlichen Deutschen dieser Partei fern, womit sie zunehmend für jene attraktiv wurde, die ohnehin wenig zu verlieren und zu erwarten hatten. Die Folgen davon kann man in diversen Berichten des Verfassungsschutzes nachlesen.

Damit hat der Club die Selbstheilungskräfte der Demokratie erheblich beschädigt, während er gleichzeitig keinen erhöhten Bedarf erkennen lässt, die Fehlentwicklungen zu korrigieren, wegen denen diese neue politische Konkurrenz überhaupt erst zur zweitstärksten Kraft im Bundestag werden konnte. Wenn aber die Parteien sich weigern, die Wünsche und Forderungen der Wähler umzusetzen, ist es beinahe zynisch, diese trotzdem zur Stimmabgabe aufzufordern. Wahlen müssen Änderungen bringen können, sonst ergeben sie keinen Sinn. Immer mehr Menschen zweifeln offenbar daran, dass sie das im Rahmen der heutigen politischen Kultur tun. Es ist die Pflicht der Parteien, das Vertrauen des Souveräns wieder herzustellen, und nicht die des Souveräns, einfach nur stoisch sein Kreuz bei einer Partei zu machen. Man sollte auch den Eindruck haben, dass die eigene Stimme wirklich einen Unterschied macht – dafür müssen die Parteien unterscheidbar sein.