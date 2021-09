Bundestagswahl aber sei etwas anderes. Dabei, sagt Einfeld, röche auch die nach Linoleum und Bohnerwachs. Wieder muss er lachen, so sehr, dass die runde Brille auf seiner Nase zu vibrieren beginnt. „Der Duft in Raum 50 ist so furchtbar wie ein Gang zum Sozialamt. Und das nennt sich Hochamt der Demokratie.“ Was soll’s: Er macht ja jetzt eh nicht mehr mit. Früher sei das gar keine Frage gewesen. „Urnengang war Bürgerpflicht, hieß es bei uns zu Hause immer.“