Kiziltepes Optimismus passt zu dem, was Olaf ­Scholz, Christian Lindner, Annalena Baerbock und die anderen Ampelverhandler Tage später bei der Präsentation der Sondierungsergebnisse demonstrieren: Harmonie, Gestaltungswillen, Aufbruch. Diese von Olaf Scholz geführte Regierung, so auch die Erwartung in der Bevölkerung, soll anpacken, was in 16 Jahren und besonders in der lähmenden Großen Koalition seit 2018 liegen gelassen wurde: Digitalisierung, Demografie, Dekarbonisierung. Aber kann die Ampel ihrem Anspruch gerecht werden – geht die Parteibasis, gehen die Bundestagsfraktionen mit, wenn es um schmerzhafte Kompromisse geht? Oder könnte ein „Schwarzer Schwan“, wie Epidemien, Wirtschaftskrisen, Naturkatastrophen oder Kriege genannt werden, die ehrgeizigen Pläne zunichtemachen, die sich SPD, FDP und Grüne in den Koalitionsvertrag schreiben werden?