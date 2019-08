Dieser Fall ragt aus den vielen anderen Fällen ähnlicher Art in seiner Grausamkeit heraus. Trotzdem hat er in der Tagesschau, dem Deutschlandfunk und bei Spiegel Online – um drei Leitmedien zu nennen – kaum eine oder keine Rolle gespielt. Der Deutschlandfunk (DLF) hat stattdessen eine Erklärung abgegeben, warum die Redaktion über den Schienenmord von Frankfurt, nicht aber über den Schwertmord von Stuttgart berichtet hat. Sie sei hier in voller Länge zitiert: