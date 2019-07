Das Kind. Die Gleise. Der ICE. Die Mutter. Es ist ein Film, der im Kopf abläuft, wenn man die Meldung liest: „Achtjähriges Kind vor den ICE gestoßen.“ Man kann nicht glauben, was man da vor dem inneren Auge sieht. Man will es auch nicht glauben. Und doch hat es sich am Montag genau so abgespielt. Der Hauptbahnhof Frankfurt, 10 Uhr. Auf Gleis 7 fährt der ICE 529 aus Düsseldorf nach München ein. Er ist knapp 30 km/h schnell. Passagiere nehmen ihr Gepäck und treten einen Schritt nach vorn. Dann geht alles so schnell, dass man den Film kurz stoppen muss, um den Moment festzuhalten, der alles erschüttert, was unser Vertrauen ausmacht. Vertrauen in andere Menschen. Vertrauen in Werte. Vertrauen in den Staat.

Ein Mann läuft zwischen den Wartenden hindurch. Scheinbar völlig unvermittelt stößt er eine Frau, 40, und ihren Sohn, 8, vor den bremsenden Zug ins Gleisbett. Die Frau, so steht es im Polizeibericht, kann sich noch rechtzeitig von den Gleisen rollen. Das Kind wird vom ICE erfasst. Es stirbt noch im Gleisbett, vor ihren Augen. Andere Fahrgäste werden später sagen, der Zugfahrer habe noch versucht, zu bremsen. Zu spät.

