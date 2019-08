Rudolf Egg ist einer der bekanntesten deutschen Psychologen und Kriminologen. Er war bis 2014 Direktor der Kriminologischen Zentralstelle des Bundes und der Länder in Wiesbaden.

Herr Egg, in Stuttgart hat ein Araber einen Deutsch-Kasachen auf offener Straße mit einem Schwert geradezu hingerichtet – vor den Augen der elfjährigen Tochter des Opfers. Die Polizei kommentierte den Mord mit den Worten, er sei „außergewöhnlich und entsetzlich“. Was war Ihr erster Gedanke?

Es ist einer dieser schlimmen Fälle, die einem das Blut stocken lassen. Man fragt sich: Was treibt einen Menschen zu einer solch schrecklichen Tat? Auch als jemand, der sich seit über 30 Jahren hauptberuflich mit Gewalttaten beschäftigt, hat man da nicht sofort eine Antwort, die man einfach aus der Tasche ziehen kann.

Über den Fall weiß man inzwischen, dass sich Täter und Opfer gekannt haben. Der Täter hat bis vor kurzem bei dem Opfer gewohnt. Relativiert das den Schrecken?

Nicht den Schrecken, aber die Gefahr für andere Personen. 70 bis 80 Prozent der Totschlagsdelikte sind so genannte Beziehungstaten. Täter und Opfer waren also vorher Freunde, Bekannte oder auch Partner. Dass jemand umgebracht wird, der dem Täter völlig fremd ist, so wie das dem achtjährigen Jungen in Frankfurt passiert ist, das kommt wesentlich seltener vor. Solche Täter sind aber für die Allgemeinheit die wesentlich größere Gefahr, denn letztlich könnte jeder ein Opfer von ihnen werden.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 30-jährigen Palästinenser, der 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise unter Angabe falscher Personalien, nämlich als Syrer, nach Deutschland eingereist sein soll. Spielt die Nationalität bei der öffentlichen Bewertung des Verbrechens eine Rolle?

Leider ja, für die öffentliche Wahrnehmung spielt es sogar eine ziemlich große Rolle.

Woran liegt das?

Ich verweise auf die Angststudie, die seit 27 Jahren jährlich von der R+V Versicherung herausgegeben wird. Nach der jüngsten Studie von 2018 sind zwei der größten Ängste der Deutschen, dass die Behörden mit der großen Zahl der Flüchtlinge überfordert sein könnten. Und dass sich die Spannungen durch den Zuzug von Zuwanderern und Asylanten verschärfen könnten. Wenn das stimmt, dürfte es eigentlich keinen wundern, dass diese Sorge getriggert wird, wenn eine Straftat passiert und der mutmaßliche Täter ein Asylant oder Zugewanderter war.

Die Soziologen Christiane Lübke und Jan Delhay kommen in einer aktuellen Studie zum Thema Angst zu einem ganz anderen Schluss. Sie sagen, die Angst vor Zuwanderern sei nur deshalb so groß, weil sie von rechten Parteien geschürt werde.

Dass rechte Parteien diese Ängste benutzen, um ihre Standpunkte zu unterstützen, lässt sich nicht bestreiten. Es liegt nahe, anzunehmen, dass dadurch mittelbar auch die Ängste der Bevölkerung gesteigert werden. Gleichwohl gibt es ja tatsächlich immer wieder Straftaten von Zuwanderern – und die bestätigen die Menschen in ihrer Angst. Wer wie ich die Ereignisse der Kölner Silvesternacht 2015/2016 genau analysiert hat, der kann gut nachvollziehen, warum heute viele Frauen nicht mehr so unbeschwert über einen Platz mit einer großen Menschenansammlung gehen wollen, wie das vielleicht vorher der Fall gewesen ist.

Aber wenn ein Deutscher dieselbe Tat begangen hätte wie der Schwertmörder in Stuttgart, hätte er allein schon aufgrund seiner Herkunft auf mildernde Umstände rechnen können?

Vor Gericht hoffentlich nicht, aber in der öffentlichen Bewertung schon. Ich hatte als Gerichtsguteachter vor einigen Jahren mit einem ähnlichen Fall zu tun. Ein Deutscher hatte ein Samurai-Schwert gekauft. Es hing als Schmuckstück in seiner Wohnung. Aber eines Tages wollte er es nutzen, um sich am Liebhaber seiner Frau zu rächen. Zum Glück wurde er vorher festgenommen Daran sehen Sie: So ein Schwertmord kann auch in deutschen Kreisen vorkommen.

Ein Schwert als Mordwaffe. Eine Frau, die mit 70 Messerstichen getötet und deren Leiche in einem Koffer an eine S-Bahn-Haltestelle gestellt wird. Eine Frau, die von ihrem Mann mit einem Strick an eine Autokupplung gebunden und durch die Straßen gezogen wird. Das sind spektakuläre Verbrechen, die die Öffentlichkeit schockiert haben. Bei den Tätern handelt es sich um Flüchtlinge oder Migranten. Sie sehen keinen Zusammenhang zwischen der Art des Verbrechens und der Herkunft der Täter?

Nein, auf jeden Fall nicht in dieser verallgemeinernden Form. Jede Tat ist individuell und kann einen ganz anderen Hintergrund haben. Und so neu sind solche Verbrechen auch gar nicht. Ähnliche Taten wurden und werden schließlich auch von Deutschen begangen. Als Gerichtsgutachter musste zum Beispiel mal einen Sexualstraftäter beurteilen, der eine Frau mit achtzig Messerstichen umgebracht hatte. Und in einem anderen Fall hatte ein Mann seine Ex-Partnerin mehrfach mit dem Auto überrollt. Der war zwar Deutscher, hatte aber türkische Eltern. Man muss also immer genau hinschauen und aufpassen, dass man nicht verallgemeinert. Klischees sind im Einzelfall nicht hilfreich.

Wird Gewalt auch von der Kultur geprägt, in der man aufgewachsen ist? Und wenn ja, ist es möglich, dass Zugewanderte bestimmte Formen der Gewalt importieren?

Manche sicherlich schon.

Rudolf Egg / picture alliance

Welche meinen Sie?

Wer in einer stark patriarchalisch geprägten Umgebung aufgewachsen ist und körperliche Gewalt als übliches Erziehungsmittel kennengelernt hat, ist eher geneigt, später einmal selbst gewalttätig zu werden als jemand, der in einer friedlichen Umgebung groß geworden ist. Allerdings geraten manche Zugewanderte auch schneller in Situationen, in die jemand nicht so so schnell geraten kann, der in der deutschen Gesellschaft gut integriert ist. Wer eine feste Arbeit, ein gesichertes Einkommen, eine Wohnung und ein stabiles, familiäres Umfeld hat, für den ist zusätzlicher Stress, etwa in seiner Partnerschaft, nicht so belastend wie für jemanden, der in einer prekären Lage ist.

Aber der Mörder des achtjährigen Jungen in Frankfurt galt ausgerechnet als Musterbeispiel für gelungene Integration.

Das habe ich auch gelesen – allerdings auch, dass er seit einigen Monaten in psychiatrischer Behandlung war und möglicherweise psychisch krank ist. Sollte dies der Fall sein, spielt die soziale Integration für die Straftat vielleicht gar keine Rolle.

Gibt es keinen Zusammenhang zwischen der Herkunft und der Vorliebe für bestimmte Tatwerkzeuge?

Eigentlich nicht. Menschen benutzen das als Waffe, womit sie sich auskennen und was sie im konkreten Fall zur Verfügung haben. Wir hätten in Deutschland wahrscheinlich viel mehr Straftaten mit Schusswaffen, wenn die Waffengesetze nicht so streng wären.

In Deutschland wird die Messerattacke neuerdings als eigenes Delikt mit in die Statistik des Bundeskriminalamtes aufgenommen, weil die Zahl der Angriffe zugenommen hat. Die AfD behauptet, die Zunahme gehe auf das Konto arabischer Zuwanderer. Auch wieder so ein Klischee?

Dafür gibt es meines Wissens gegenwärtig noch keine klaren Indizien. Das ist zunächst eine bloße Behauptung, die man aber mit der neuen Statistik kriminologisch überprüfen kann.

Aber stimmt es, dass der Anteil der Ausländer an Kapitalverbrechen wie Mord und Totschlag höher ist, als es ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung entspricht?

Ja, das ist leider wahr. 2007 wurden in Deutschland 19.000 Asylanträge gestellt. 2016 waren es über 722.000. Dieser enorme Anstieg zeigt: Es gibt keine Behörde der Welt, die einen solch enormen Zuwachs an Anträgen mit der gleichen Qualität erledigen kann.

Soviel zu der Sorge, die Behörden seien überfordert. Aber wie sieht es mit der Kriminalitätsrate aus?

In der Rubrik „Straftaten gegen das Leben“ hatten wir 2018 3.007 aufgeklärte Fälle. Unter den Tatverdächtigen waren 430 Zuwanderer, das entspricht einem Anteil von 14,3 Prozent an allen Tatverdächtigen. Der Anteil der Migranten an der Gesamtbevölkerung beträgt aber nur zwei bis drei Prozent. Das heißt: Es ist eine enorme, überproportionale Häufung. Das gilt auch dann, wenn man den höheren Anteil an jungen Männern unter den Migranten berücksichtigt. Diese sind in der Kriminalstatistik bei Gewaltdelikten am stärksten vertreten. Trotzdem darf man nicht vergessen: Die große Mehrzahl der Migranten ist nicht straffällig geworden – und schon gar nicht als Mörder.

Dann ist die Sorge der Menschen nach der Angststudie berechtigt?

Sie ist zumindest nicht unberechtigt. Wir sollten unsere Augen nicht davor verschließen. Und wir dürfen die Diskussion auch nicht den Rechtspopulisten überlassen.

Trotzdem sollten Medien nach dem Pressekodex die Nationalität der Täter nur nennen, wenn sie in Zusammenhang mit der Tat stehen oder die Bevölkerung ein berechtigtes Interesse daran hat. Würden Sie sagen, im Fall des Schwertmörders ist es berechtigt?

Ja, allerdings nur mit gewissen Einschränkungen. Die genauen Umstände dieser Tat sind ja noch gar nicht vollständig aufgeklärt. Weil aber die Tat von sehr vielen Menschen beobachtet wurde, auch von Kindern, wäre es falsch gewesen, die Herkunft des Tatverdächtigen völlig zu verschweigen. Diese Information wäre ohnehin über die sozialen Netzwerke verbreitet worden. Mit dem Pressekodex habe ich ich aber sowieso meine Probleme.

Warum?

Woher soll denn die Presse eigentlich immer wissen, was für eine Tat relevant ist und was nicht relevant ist? Das zeigt sich doch erst im Laufe der polizeilichen Ermittlungen.

Verbrechen wie der Schwertmord oder der Mord an dem achtjährigen Jungen in Frankfurt nehmen vor allen in den sozialen Medien immer größeren Raum ein. Wie wirkt sich das auf Menschen aus, die ohnehin Ängste haben?

Da findet eine Emotionalisierung statt. Im Internet kursierte jetzt auch so ein Fake-Bild von dem achtjährigen Jungen, der von dem ICE in Frankfurt überfahren wurde. Darunter stand: Dieser Junge sei von einem Islamisten ermordet worden. Hier wird die Trauer um ein unschuldiges Mordopfer benutzt, um Hass zu schüren.

Welche Anforderung stellt die zunehmende Hetze im Internet an die klassischen Medien?

Die Berichterstattung über diese Verbrechen ist immer eine Gratwanderung. Sie zu benennen, ist schwierig – sie nicht zu benennen, aber auch. Eigentlich kann man es gar nicht richtig machen.

Ist es ein Zufall, dass sich die Gewalttaten seit einigen Wochen häufen?

Von einer Häufung würde ich nicht sprechen. Ich denke, es hat etwas mit dem Sommerloch zu tun. Das Parlament hat gerade Pause, und die Kanzlerin sagt auch nichts mehr. Die Medien brauchen aber eine Schlagzeile.

Aber müsste die Kanzlerin nicht gerade jetzt etwas sagen? Offenbar hat sie mit ihrer Flüchtlingspolitik ja gerade dazu beigetragen, dass viele Bürger Angst haben?

Ja, das wäre nicht schlecht. Uns Kriminologen ist schon 2015 klar gewesen, dass unter den vielen unbegleiteten jungen und männlichen Flüchtlingen auch ein nicht geringer Anteil tendenziell impulsiver und aggressiver Menschen sein würde. Und wenn jetzt so viele Bürger Angst vor ihnen haben, muss man schon fragen: Woher rühren diese Ängste? Man muss sie ernst nehmen, auch wenn sie vielleicht überzogen sind.

Der Schwertmörder ist offenbar 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle mit falschen Papieren eingereist. Ist sein Beispiel ein Beleg für Ihre Prognose?

Ja, aber es gibt noch schlimmere Beispiele, wenn Sie den Mord an der Studentin Maria in Freiburg nehmen. Da kommt jemand und stellt einen Asylantrag – und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) will nicht gewusst haben, dass der Mann in Griechenland schon wegen eines Raubüberfalls zu einer Haftstrafe verurteilt worden war, dann aber unter Amnestie fiel. Das zeigt, wie überfordert die Behörden waren. Ob man das alles der Kanzlerin anlasten sollte, ist jedoch fraglich Auch wenn man ihre Entscheidung im Herbst 2015 schon kritisch sehen darf.