Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

In Berlin deutet sich tatsächlich eine große Migrationswende an, die bis vor Kurzem noch nicht denkbar schien. Und der Asylgipfel, oder wie auch immer man das Gespräch zwischen Regierung und der größten Oppositionspartei CDU heute nennen will, ist wohl ein Teil dieses Wendemanövers.

Sogar in eine der größten Fragen der deutschen Migrationspolitik kommt jetzt Bewegung. Welches Grenzregime wendet Deutschland mit Blick auf ankommende Migranten an seinen Landesgrenzen an? „Darf“ der deutsche Staat illegal ohne Visum und Ausweispapiere ankommende Migranten zurückweisen? Seit 2015 war diese Frage zwar immer wieder mal von Kritikern der Wir-schaffen-das-Politik aufgeworfen worden, aber wurde von der Großen Merkel-Koalition ebenso wie bis vor Kurzem von der Ampel als sozusagen alternativlos mit „Nein“ beantwortet und letztlich als indiskutabel verworfen.

Bislang war der Konsens bei SPD, FDP und Grünen klar – und er reichte lange auch weit in die Union hinein: Zurückweisungen an den Grenzen seien weitgehend unzulässig. Sie wurden als Pushbacks bezeichnet, die als unmenschlich galten, weil man „Schutzsuchende“ eben nicht abweist. Deutschlands politische Klasse erklärte ihren Staat also mit einer Kombination aus humanistisch-moralischen und verfassungs- beziehungsweise europarechtlichen Argumenten für migrationspolitisch nicht ganz souverän.

Wirklich schlüssig war das nie. Denn niemand, der nach Deutschland über die Landesgrenze einreist, kann unter unmittelbarer Bedrohung leiden, da Deutschland von EU-Staaten umgeben ist. Laut Grundgesetz Artikel 16a sind solche Zurückweisungen möglich. Bislang wurde mit einer europarechtlichen Problematik argumentiert, da es innerhalb des Schengen-Raums eigentlich überhaupt kein nationales Grenzregime mehr geben soll. Andererseits nahmen dieselben beiden Bundesregierungen de facto hin, dass sich andere EU-Länder auch nicht an EU-Zuwanderungsrecht hielten, nämlich indem sie Asyl-Einwanderer sehr oft nicht registrierten und mehr oder weniger offen nach Deutschland weiterreisen ließen. Sie errichteten sogar vielfach hohe bürokratische Hürden, die die Rücküberstellung von bei ihnen zuerst registrierten Asylbewerbern aus Deutschland in den meisten Fällen verhindern (wie etwa im Fall des mutmaßlichen Solingen-Attentäters, der längst nach Bulgarien hätte abgeschoben werden sollen).

Nur eine wirklich drastische Reduzierung der Flüchtlingszahlen kann der Maßstab für einen Erfolg sein

Schon in der vergangenen Woche deutete sich aber an, dass insbesondere SPD-Innenministerin Nancy Faeser sich der Forderung von CDU-Chef Friedrich Merz annähern würde. Überraschend ist, dass trotz lärmender Begleitumstände (aus der eigenen Partei, aber noch viel lauter aus der grünen) Faeser an ihrem Ziel offenbar festhält und auf die CDU-Konzepte, umfassende Zurückweisungen zu ermöglichen, eingeht. Zuletzt hatte Merz vor der Fortsetzung der Migrationsgespräche, die für heute Nachmittag angesetzt sind, verlangt, etwas Schriftliches zu bekommen. Er wolle sehen, dass sich tatsächlich etwas bewegt. Auch das Ultimatum von Merz, bis zum heutigen Dienstag müsse etwas vorliegen, hätte die Regierungsseite verärgern können. Doch bislang ficht das Faeser offenbar nicht an.

In einem Telefongespräch hat sie, so ist in Berlin zu hören, offenbar der Unionsseite Zusagen gemacht. So werde es zwar nichts vorab geben, aber sie werde auch schriftlich darlegen, wieso sie nun diese umfassenden Zurückweisungen an den Grenzen für möglich hält. Dieses Schriftstück sieht natürlich nur, wer auch am Tisch sitzt. Und so scheint sich die Union locken zu lassen und heute in die zweite Runde der Gespräche einsteigen. Merz setzt dabei, auch mit Blick auf das kommende Wahljahr, auf die Lösung der Migrationsprobleme. Auch er dürfte kein großes Interesse daran haben, wenn das Thema übermächtig das Bundestagswahljahr bestimmt. Denn dann wird die AfD womöglich noch stärker abschneiden.

Die Skepsis bei der Union bleibt dennoch. Die größte Oppositionspartei will sich nicht in einen vermeintlich großen Migrationskonsens einreihen, der aber möglichweise das angestrebte Ziel der radikalen Verringerung der Asyl-Zuwanderungszahlen gar nicht erreicht. Im Berliner Politikbetrieb ist man schließlich daran gewöhnt, dass groß inszenierte Maßnahmen eben allzu oft mehr Schein als Sein produzieren. Aber in Sachen Migration und ihren sozialen und lebensweltlichen Auswirkungen für die Bürger dieses Landes ist längst ein Stadium erreicht, in dem unerfüllte Versprechen wie die Scholz’schen „Abschiebungen im großen Stile“ nicht mehr reichen. Darum macht die Union der Bundesregierung nun klar, dass nur eine wirklich drastische Reduzierung der Flüchtlingszahlen der Maßstab für einen Erfolg sein kann.

Die Meinungsmacht der Grünen scheint endlich zu brechen

Es hat offenbar ganze neun Jahre seit den fatalen Entscheidungen der Ex-Kanzlerin Angela Merkel gedauert, bis sich zumindest in ihrer eigenen Partei, aber allmählich auch bei ihrem damaligen Koalitionspartner SPD eine Erkenntnis durchgesetzt hat, die bislang als moralisch verwerflich galt: Die durch humanitären Moralismus und eine Art völkerrechtlichen Fatalismus begründete passive Politik der Hinnahme unbegrenzter Armutszuwanderung in den deutschen Sozialstaat hat dieses Land in eine Krise getrieben, die existentiell zu werden droht.

Völlig offen ist noch, wie die Grünen mit dem Faeser’schen Vormarsch umgehen. Deutlich wird nun auch, welche Partei am engsten mit diesem fatalen Holzweg verbunden ist, obwohl sie gar nicht in der Regierung saß, als er eingeschlagen wurde: die Grünen. Einerseits gab es vorsichtige Signale, den Weg in der Ampel mitgehen zu wollen, anderseits wäre dies ein Bruch mit allem, was ehedem noch bei den Grünen und insbesondere bei Annalena Baerbock als heilig galt. Die Entzauberung dieser vermeintlichen Heiligtümer durch eine weniger weihevolle Wirklichkeit bedeutete auch das Ende der grünen Diskurshoheit.

Die Migrationswende ist also nicht nur eine notwendige Antwort auf eine sachpolitische Notwendigkeit. Es geht dabei auch um eine Säule der Meinungsmacht, auf der die Vorreiterrolle der Grünen als eigentliche Agenda-Setzer beruht. Und die scheint nun unter den Belastungen der vergangenen neun Jahre endlich zu zerbrechen.