Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

In der deutschen Öffentlichkeit und vor allem in den oberen Sphären des Politikbetriebs geschieht etwas ebenso Erstaunliches wie längst Überfälliges: Die Erkenntnis hat sich Bahn gebrochen, dass die Versorgungsleistungen des deutschen Sozialstaats für Armutsmigranten erstens sehr anziehend auf immer neue Migrationswillige wirken, also einen selbstverstärkenden Rückkopplungseffekt haben, und zweitens die Leistungsfähigkeit dieses Sozialstaats ebenso wie die anderen Belastungsfähigkeiten dieses Staates und dieser Gesellschaft begrenzt sind.

Der Kanzler ruft also per Spiegel-Interview eine neue Migrationshärte aus, die Innenministerin inszeniert sich als Rückführungsverbesserungsgesetz-Initiatorin (es geht um ganze 600 Abschiebungen zusätzlich!), und nun verkündet per „Bericht aus Berlin“ und Twitter auch der Finanzminister Sätze, die eigentlich nichts als Selbstverständlichkeiten enthalten, aber im Land der Migrationsillusionen geradezu revolutionär erscheinen.