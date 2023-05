Ohne Gegenstimme geht Markus Söder als Spitzenkandidat für die Bayerische Landtagswahl im kommenden Oktober übers Ziel. Stehende Ovationen gibt es auf dem Wahlparteitag in Nürnberg für ihn zum Ende einer Woche, die ihm rundum gefallen haben dürfte. Am Dienstag hatte der Medienprofi mit Bravour eine Talkshow bei Markus Lanz absolviert. Dem „Grillmeister der Nation“ war es nicht gelungen, Söder in die Ecke zu treiben. Am Donnerstag folgten neue Umfrageergebnis, die den Trend bestätigen, dass die Bayern-Koalition aus CSU und Freien Wählern deutlich vorne liegt. Und am Samstag dann eine Krönungs-Veranstaltung, sicherlich nicht so prunkvoll wie die in London parallel laufende, aber in Sachen Selbstvergewisserung ein voller Erfolg.

Noch keine Wahl gewonnen Derzeit deutet viel darauf hin, dass Markus Söders dritte Bewährungsprobe als Nummer eins in der CSU erstmals gelingen könnte. 2018 als Ministerpräsident erreichte er bei der Landtagswahl nur 37,2 Prozent und 2021 als Parteivorsitzender bei der Bundestagswahl sogar nur beschämende 31,7 Prozent. Doch seit einem halben Jahr liegen die Christsozialen stabil bei 40 Prozent und darüber. Die bayerischen Oppositionsparteien sind schwach. Die SPD muss bei der Landtagswahl ernsthaft den Fall unter die 10-Prozent-Schwelle fürchten und die FDP liegt eher unter als über der 5-Prozent-Hürde. Die Grünen sind in Bayern immerhin so stark wie im Bund, aber zum Regieren reicht das hinten und vorne nicht.