Der Ärger über und der Zorn auf die CSU motivierte den FDP-Wahlrechtsexperten Konstatin Kuhle zu einem CSU-Bashing der besonderen Art. „Die CSU macht aus jeder Diskussion über die Verkleinerung des Bundestags eine Diskussion über die CSU“, rief er ins Plenum. Um dann gegenüber der CSU den Oberlehrer zu geben: „Ich will Ihnen eines sagen: Sie müssen damit klarkommen, dass es auf der Welt und in diesem Land auch mal einen einzigen Tag gibt, an dem es nicht um die CSU geht, sondern um dieses Land. Und das ist heute der Tag, an dem der Deutsche Bundestag verkleinert wird. Einen Tag! Einen Tag.“ In den Reihen der Koalitionspartner wurde gejubelt und geklatscht, als hätte der VfL Bochum gerade die Münchner Bayern mit 7:0 vom Platz gefegt.