Dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nun fordert, der Bund möge seinem Freistaat erlauben, Isar 2 in eigener Verantwortung und mit frischen Brennstäben wieder ans Netz zu nehmen, ist in Anbetracht der politischen Machtverhältnisse daher eher ein operettenhaftes Spiel für das heimische Publikum denn eine ernstgemeinte Kampfansage in Richtung Preußen.