„Der heutige Tag markiert eine energiepolitische Zeitenwende: Die Zeit der Atomkraft in Deutschland ist endgültig zu Ende – die Zukunft gehört jetzt ohne Einschränkungen den Erneuerbaren Energien“, wird Carsten Träger, umweltpolitischer Sprecher der SPD, in einer Pressemitteilung zitiert, die mir heute früh in den Posteingang geflattert ist. Und weiter: „Der Ausbau der Erneuerbaren Energien ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte und noch in diesem Jahr werden wir weitere Maßnahmen beschließen, um ihn noch einmal zu beschleunigen.“

Ich scrolle durch meine Twitter-Timeline und sehe einen Tweet der BR-Journalistin Julia Ruhs. Eine Karte der „Tagesschau“, mit OpenStreetMap gebastelt, zeigt, wo in der deutschen Nachbarschaft Atomkraftreaktoren nach dem deutschen Atomausstieg weiterlaufen werden. Jene Länder sind grau eingefärbt. Auf der Karte ist sehr viel grau. Und Großbritannien und die Schweiz nur deshalb nicht, weil sie nicht Teil der Europäischen Union sind. „Es ist verrückt, nicht wahr?“, kommentiert ein Nutzer. Ruhs schreibt in ihrem Tweet: