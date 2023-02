Am Aschermittwoch ist alles vorbei, heißt es in einem Karnevalsschlager. Mit seiner Rede in der Passauer Dreiländerhalle hat CSU-Ministerpräsident Markus Söder hingegen die nächste Jahreszeit eingeleitet: den bayerischen Landtagswahlkampf. Bis zum 8. Oktober wird nun diese Großwetterlage die bayerische Politik beherrschen und darüber hinaus polit-meteorologische Auswirkungen auch bis Berlin zeigen. Der Politische Aschermittwoch wird von der CSU gerne als ihr „Wohnzimmer“ und die parteieigne „Südkurve“ bezeichnet. Doch vor allem ist es auch eine Art parteiinterner Prüfungsausschuss, ob denn der Frontmann in der Lage ist, auch die Kampftruppe in Wallung zu bringen. Heute musste Söder liefern.

Seine Melodie für die anstehenden Schlachten ist dabei nicht neu, und doch klingt sie wieder deutlich lauter und prägnanter. Es geht fast ausschließlich und mit allem, was er rhetorisch zur Verfügung hat, gegen die Grünen. Markus Söder setzt mit noch mal hochgedrehter Schärfe auf diese Strategie. „Wir müssen verhindern, dass Bayerns Himmel grün wird, er soll weiß-blau bleiben“, trompetet er zum Abschluss seiner Rede. Und seine Anhänger folgen ihm, stehen auf und jubeln. Und konkret macht er klar: Eine schwarz-grüne Regierung werde es nicht geben, grüne Kabinettsmitglieder müssten verhindert werden. Diese Abgrenzung ist bei Söder wenig überraschend, doch bundesweit mittlerweile Rarität. Überall in Deutschland, wo die CDU den Ministerpräsident stellt, regiert sie mit den Grünen. Nur in Bayern nicht.