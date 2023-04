So erreichen Sie Michael Klein:

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) betreibt seit März 2023 die „Meldestelle Antifeminismus“ in der Trägerschaft der Amadeu-Antonio-Stiftung mit 133.000 Euro jährlich. Das Ministerium intensiviert damit bisherige Kampagnen und versucht, Antifeminismus als quasikriminelles Delikt in einem Atemzug mit Antisemitismus im öffentlichen Bewusstsein zu etablieren. Gleichzeitig wird der Schutz von gewaltbedrohten Jungen und Männern vollständig ausgeblendet. Er passt nicht in die herrschende Ideologie von Männern als patriarchal Privilegierte.

Die meisten öffentlichen Reaktionen in Bezug auf die Meldestelle waren bislang negativ und betonten die Ähnlichkeit zu denunziatorischen Vorgehensweisen in diktatorischen Regimen. Im Folgenden sollen die Hintergründe für die Einrichtung der Meldestelle ans Licht geholt werden. Vor allem geht es darum, ob die Meldestelle Frauen tatsächlich schützen und potentielle Täter abschrecken kann.