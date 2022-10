Die SPD überdeckte mit Stephan Weil die Krise

Von Anfang an hatten die Sozialdemokraten vor, den Wahlkampf ganz auf den populären Ministerpräsidenten Stephan Weil zuzuschneiden und ihn als sicheren Navigator für das Schiff in unruhiger See zu präsentieren. Daran haben sie sich auch gehalten. Nun war das Bild, das von Weil gezeigt wurde, nicht einheitlich, sondern vielschichtig. Die erste Serie der Wahlplakate, die den freundlichen und aufmerksamen Spitzenkandidaten neben einer Grundschülerin zeigte und neben einer Windkraftanlage, kam erst mit Verzögerung an den Start – denn zuvor entschied sich die SPD kurzfristig, einen ernst dreinblickenden Weil mit dem Spruch „Keine Zeit für Sprüche“ zu plakatieren. Das trug zum Facettenreichtum der Botschaften bei, denn während der SPD-Spitzenmann teilweise staatsmännisch ernst schaute, auch auf einem neuen Plakat mit dem Spruch „Verantwortung in schwierigen Zeiten“, wurden Weil-Zeitungen verteilt, die einen lächelnden, sommerlich entspannten Ministerpräsidenten zeigten – garniert mit einem Kochrezept („Pizza da Stephano“).