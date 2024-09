In Thüringen ging es letztlich nicht um den ersten, sondern um den zweiten Platz. Zwar hatte der CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt bis vor einigen Wochen die Hoffnung gehegt, er könne die AfD in einer Art Endspurt nicht nur ein-, sondern sogar überholen. Aber diese Aussicht war – das zeigen die ersten Zahlen überdeutlich – komplett unrealistisch. Die „Alternative für Deutschland“ unter ihrem Landesvorsitzenden Björn Höcke liegt mit prognostizierten 30,5 Prozent unangefochten vorn. Gefolgt von der CDU mit um die 24,5 Prozent – und erst mit einigem Abstand dahinter das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW, 16 Prozent). Es läuft damit womöglich auf einen CDU-Ministerpräsidenten in Thüringen hinaus. Und nicht auf eine Regierungschefin Katja Wolf vom BSW – in den letzten Umfragen vor der Wahl war die erst im Januar gegründete Wagenknecht-Partei derart knapp hinter der Union gelegen, dass „Silber“ möglich erschien. So ist es nicht gekommen. Aber wer weiß, welche anderen Optionen sich noch auftun.

Ramelows Karriereende Dass Bodo Ramelow als bisher erster Ministerpräsident aus den Reihen der Linkspartei abgewählt werden würde, stand hingegen schon lange fest. Der Absturz seiner Partei ließ sich trotz hoher persönlicher Beliebtheitswerte nicht mehr abwenden – man könnte sogar sagen, jene 12,5 Prozent, die die Linke in Thüringen noch geholt hat, verdankt sie ihrem pragmatischen Spitzenkandidaten. Ein Blick nach Sachsen genügt, um den tatsächlichen Zustand der Linkspartei zu erfassen; es ist davon auszugehen, dass sie bei der nächsten Landtagswahl in fünf Jahren endgültig in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Das Ende der politischen Karriere Ramelows ist mit dem heutigen Tag besiegelt; dass er sein Abgeordnetenmandat im Erfurter Parlament annehmen wird, ist schon aus finanziellen Gründen höchst unwahrscheinlich, weil er sich damit im Vergleich zum MP-Pensionär schlechter stellen würde.