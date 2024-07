Das gab es wohl noch nie, dass die Partei eines Ministerpräsidenten sechs Wochen vor der Wahl in den Umfragen nur auf Rang vier steht. Genau das ist in Thüringen der Fall, wo am 1. September gewählt wird. Dort bringt es die Linke, die Partei des seit 2014 regierenden Bodo Ramelow, gerade noch auf 14 (INSA) beziehungsweise 11 (infratest dimap) Prozent. Vor fünf Jahren hatten Ramelow und seine Partei stolze 31 Prozent erreicht. Doch die Wähler laufen in Scharen zum „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) und zur AfD über.

Die Linke tut in diesem Wahlkampf, was sie auch schon 2019 gemacht hat: Sie setzt ganz auf den Ministerpräsidenten. „Menschlich. Stark. Gerecht“ lautet ihr Slogan. Auf Großplakaten ist Ramelow zudem mit einer recht ungewöhnlichen Parole zu sehen: „Christ, Sozialist, Ministerpräsident“. Auf die Idee, die eigene christliche Überzeugung zu plakatieren, ist bisher noch kein Politiker von CDU oder CSU gekommen. Ganz abgesehen davon: Nicht jeder, der für eine der C-Parteien kandidiert, gehört einer der beiden christlichen Konfessionen an.