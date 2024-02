Heimelige Gesprächssituation

Gemeint waren natürlich die östlichen Bundesländer – insbesondere Thüringen, Sachsen und Brandenburg, wo in diesem Jahr gewählt wird – vor dem Hintergrund der jeweils exorbitant hohen Umfragewerte für die AfD. Es sollte mithin vor allem darum gehen, ob beispielsweise in Erfurt die CDU auch mit der Linkspartei koalieren darf, damit die AfD außen vor bleibt: ein klassisches Dilemma, für das es keine Patentlösungen gibt. Es wäre also interessant gewesen, Ramelow in dieser Hinsicht wirklich auf den Zahn zu fühlen, insbesondere aber auch dem später hinzugekommenen ehemaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). Leider geschah dies jedoch nicht; beiden Polit-Profis gelang es, sich zu winden – auch, weil ihre Gastgeberin erkennbar niemanden in die Ecke drängen wollte. Das schafft zwar eine heimelige Gesprächssituation, trägt aber nicht unbedingt zum Erkenntnisgewinn bei.