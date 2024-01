Klappern gehört zum Handwerk, das gilt natürlich erst recht für die Medien. Und die Erwartungen wurden von der ARD nach dem Ende der sonntäglichen Talks mit Anne Will entsprechend geschürt. Mit deren Nachfolgerin Caren Miosga sollte nun alles anders werden: keine konfrontativen Runden mehr mit Politikern unterschiedlicher Couleur, die unter Beimischung der immer gleichen Hauptstadtjournalisten ihre immer gleichen Statements abliefern. Stattdessen eher konstruktive Gespräche, die in die Tiefe gehen. Dafür hatte man die 54 Jahre alte „Tagesthemen“-Moderatorin geholt, am Sonntagabend dann die erste Bewährungsprobe. Sagen wir es so: Das Rad neu erfunden hat Miosga ganz bestimmt nicht.

„Wird Deutschlands Zukunft konservativ?“ Thema der Sendung: „Merz richtet die CDU neu aus – Wird Deutschlands Zukunft konservativ?“ Schon das war eine seltsame Wortwahl, inhaltlich wie semantisch. Aber sei’s drum, der Partei- und Fraktionsvorsitzende hatte die ersten gut 20 Minuten Gelegenheit zu einem Solo-Auftritt, welcher natürlich zunächst vor dem Hintergrund der mehr als eine Woche lang währenden AfD-Festspiele mit irrlichternden Wannseekonferenz-Assoziationen und abschließenden Großkundgebungen „gegen rechts“ absolviert werden musste.