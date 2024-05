Nach Auszählung von fast allen der 2513 Wahlbezirken liegt bei der Direktwahl der Landräte und Oberbürgermeister der AfD-Kandidat nur in einem einzigen (Altenburger Land) der 13 Landkreise vorn, in denen abgestimmt wurde. In die Stichwahl gehen AfD-Kandidaten außer in Altenburger Land noch in acht weiteren Landkreisen: Kyffhäuserkreis, Eichsfeld, Gotha, Ilm-Kreis, Wartburgkreis, Sömmerda, Weimarer Land, Saale-Holzland-Kreis und Greiz ein. Eine hauchdünne Chance haben sie nur im Kyffhäuserkreis und in Gotha, weil dort jeweils ein Amtsinhaber von der SPD schlecht abgeschnitten hat und sich der Stichwahl stellen muss.