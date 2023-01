Konsequenzen aus der Silvesternacht - Pro Böllerverbot: Rücksichtnahme ist nicht gleich Freiheitsverlust

Nach dem Silvesterchaos in Berlin und in anderen Großstädten des Landes werden Rufe nach einem bundesdeutschen Böllerverbot laut. Was spricht dafür? Was dagegen? Die Cicero-Redaktion hat zwei Sichtweisen aufgeschrieben. Lesen Sie hier einen Beitrag pro Böllerverbot.