Die Schuld an der „Industrierezession“ verortete er nicht bei den Koalitionspartnern, sondern in der Vorgängerregierung: „Die Versäumnisse der Großen Koalition schlagen jetzt voll durch.“ Das Papier seines Parteivorsitzenden „Wirtschaftswende in Deutschland“, das am Wochenende von vielen Beobachtern schon in Analogie zum seinerzeitigen Papier von Otto Graf Lambsdorff aus dem Jahr 1982 gesehen wurde, das damals das Überlaufen von der SPD zur CDU einleitete, nennt Djir-Sarai ein „ehrliches Angebot“ – und ist sichtlich bemüht, jegliche Spitze gegen die Koalitionspartner zu entschärfen.