So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Die Ampel blinkt wild durcheinander. Sie ganz abzustellen, erscheint manchen Politikern und Beobachtern naheliegend. Ein oft gehörter Ratschlag: Die FDP solle den Stecker ziehen, schon um sich selbst zu retten. Christian Lindner, so meinen es um die FDP besorgte Kommentatoren, solle doch ein „Lambsdorff-Papier“ schreiben, eine Aufzählung all dessen, was sich wirtschafts-, finanz- und sozialpolitisch ändern müsste, um die Wirtschaft wieder auf den Wachstumspfad zurückzubringen.

Das „Lambsdorff-Papier“ war mit ein Grund, dass vor 41 Jahren die sozialliberale Koalition zerbrach. Denn was der damalige FDP-Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff damals in seinem „Konzept für eine Politik zur „Überwindung der Wachstumsschwäche und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit“ zusammengetragen hatte, war in den Augen von Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) und seiner Partei der reinste Sprengstoff für das bereits angeschlagene SPD/FDP-Bündnis.