Was die Sache nicht besser macht: Die Regierung hat das Desaster kommen sehen. Aber jeder der Beteiligten hatte sein eigenes Motiv, bei der Sache mitzumachen: Für die FDP war die Zustimmung die Eintrittskarte in die Ampel. Die Grünen spekulierten wahrscheinlich darauf, dass angesichts der gesamtpolitischen Stimmung einmal beschlossene Klimamaßnahmen nicht zurückgenommen werden, nur weil die lächerliche Summe von 60 Milliarden Euro fehlt. Und in der SPD sieht man sich ohnehin lieber in der Rolle des Moderators. War man erst einmal an der Macht, würde man, so vermutlich die Hoffnung, das Ding schon irgendwie schaukeln – was immer Karlsruhe entscheidet.