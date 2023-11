Lars Feld gibt die Richtung vor

Warum das so ist und in welche Richtung es gehen könnte (zumindest aus Sicht der FDP), das wurde Anfang dieser Woche in einem Meinungsbeitrag des Ökonomen Lars Feld für die FAZ ersichtlich. Feld ist nämlich nicht nur ehemaliger Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, sondern auch Lindners wichtigster „persönlicher“ Wirtschaftsberater – und ein dezidierter Vertreter ordoliberaler Positionen sowie ausgesprochen wettbewerbsfreundlich. Der 57-jährige Professor für Wirtschaftspolitik ließ also in der FAZ die Genese des Nachtragshaushalts Revue passieren und setzte in diesem Zusammenhang einige bemerkenswerte Punkte, die hellhörig machen sollten.