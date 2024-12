Weihnachten ist das Fest der Hoffnung. Doch was soll man eigentlich noch hoffen in Anbetracht einer Welt voller Krisen? Der Glaube, dass die Menschheit immer freier, fortschrittlicher und offener wird, hat in den zurückliegenden Jahren immer mehr Risse bekommen. Woran also darf man festhalten, wenn allerorten Kriege, Katastrophen und Disruptionen das Leben erschüttern?

Der Berliner Philosoph Jochen Kirchhoff versucht, auf diese Fragen Antworten zu finden. Wider die Verführungen des Nihilismus und entgegen den Trends des positiven Denkens oder des Transhumanismus versucht Kirchhoff, den Menschen noch einmal in ein großes Ganzes einzuhängen. „Der Transhumanismus ist ein magischer Zauber, der uns in einen Irrsinn treibt und der unsere Menschenwürde vollkommen zerstört“, so der 1944 geborene Philosoph und Autor im Gespräch mit Ralf Hanselle, dem stellvertretenden Chefredakteur von Cicero. Doch wenn sich die großen Versprechungen der Gegenwart am Ende nicht erfüllen, worauf soll man dann noch seine Hoffnung gründen? Ein Cicero Podcast Gesellschaft über die letzten großen Fragen vor dem Fest.

Ralf Hanselle (li.) und Jochen Kirchhoff / Antje Berghäuser, privat

Das Gespräch wurde am 23. September 2024 aufgezeichnet.

