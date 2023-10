Die illegale Migration gerät vollends außer Kontrolle, antijüdische Krawalle erschüttern die innere Sicherheit und das Selbstverständnis der Republik. In einer solchen Lage braucht Deutschland einen Bundesminister des Inneren, der sich mit voller Kraft seinem Amt widmet, wirksame Entscheidungen trifft, auch wenn sie politisch unbequem sind, und den Polizisten, die diese Entscheidungen durchsetzen müssen, den Rücken stärkt. Einen solchen Minister haben wir nicht. Wir haben Nancy Faeser.

Die Sozialdemokratin hat den Spitzenposten in Berlin erhalten, damit sie von dort aus Wahlkampf in Hessen machen kann. Das Bundesinnenministerium war als Zwischenstation auf dem Weg in die Wiesbadener Staatskanzlei gedacht. Doch daraus wurde nichts. Möchtegern-Ministerpräsidentin Faeser hat die Landtagswahl ziemlich vergeigt, die SPD landete hinter der AfD auf einem historischen Tiefststand. Das hält sie allerdings nicht davon ab, in der hessischen Landespolitik weiter mitmischen zu wollen und dafür ihr eigentliches Amt in Berlin zu vernachlässigen.

Sondierungsgespräche in Hessen

Am Dienstagmittag war Nancy Faeser laut Bild-Bericht zu vertraulichen Sondierungsgesprächen mit der hessischen CDU in Wiesbaden. Sie habe knapp drei Stunden über eine mögliche schwarz-rote Koalition unter dem christdemokratischen Ministerpräsidenten Boris Rhein geredet. Und sagte dafür ihre Teilnahme an einem Islam-Gipfel in der Bundeshauptstadt sowie eine lange geplanten Ehrungsfeier für Polizisten ab.



Beamte der Bundespolizei und von Polizeien der Länder, die von Auslandseinsätzen zurückgekehrt sind, sollten in einer Feierstunde geehrt werden. Doch einen Tag zuvor ließ Faeser die Veranstaltung platzen. Begründung: „.. die furchtbaren Ereignisse in Israel und deren Auswirkungen auf Deutschland sowie die Bewältigung der steigenden Herausforderungen des gegenwärtigen Migrationsgeschehen, fordern die Hausleitung des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) momentan in besonderem Maße.“ So steht es in einem Rundschreiben des Ministeriums an die Gäste der Feierstunde, das Cicero vorliegt.

Dreiste Ausrede

Weiter heißt es: „Vor diesem Hintergrund ist Bundesministerin Faeser eine Teilnahme an der für den 17. Oktober geplanten Feierstunde für aus Auslandseinsätzen zurückgekehrte Polizistinnen und Polizisten aus Bund und Ländern der Jahre 2022 und 2023 leider nicht möglich. Da die Ministerin den Rückkehrerinnen und Rückkehrern gerne persönlich ihre Anerkennung ausdrücken und ihnen für ihren Einsatz danken möchte, wurde durch das BMI soeben entschieden, die diesjährige Feierstunde auf das Jahr 2024 zu verschieben.“

Absageschreiben des Bundesinnenministeriums / Cicero

Das ist eine dreiste Lüge. Denn mit keinem Wort wird in dem Schreiben der eigentliche Grund für die Absage erwähnt: dass die Bundesinnenministerin gerade keine Zeit dafür hat, ihr Amt auszuüben, weil sie sich um eine mögliche Koalition in Hessen kümmern muss. Ihre eigene politische Karriere und die Interessen ihrer Partei sind dieser Frau offensichtlich wichtiger als Deutschlands innere Sicherheit und diejenigen, die diese gewährleisten.

Kanzler muss reagieren

Kanzler Olaf Scholz darf nicht länger zuschauen. Er hat schon einmal bewiesen, dass er Fehlbesetzungen korrigieren kann. Nancy Faeser ist für ihr Amt genauso ungeeignet, wie es Christine Lambrecht als Verteidigungsministerin war. Wenn ihr Hessen so wichtig ist, soll sie dorthin zurückgehen und sich voll und ganz um ihren SPD-Landesverband kümmern. An der Spitze des Bundesinnenministeriums ist sie die Falsche.

Schon in der Affäre um die dubiose Versetzung des christdemokratischen Spitzenbeamten Arne Schönbohm hat sich das gezeigt. Auch hier waren Faeser parteitaktische Winkelzüge wichtiger als das Wohl des Landes. Die Migrationskrise und die innenpolitischen Folgen des Krieges im Nahen Osten erfordern jetzt jemanden an der Spitze dieses wichtigen und mächtigen Ministeriums, der sich seiner Verantwortung bewusst ist.