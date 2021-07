Man stelle sich vor, der CDU-Kanzlerkandidat beklagte sich über ein unvorteilhaftes Bild. Überhaupt: Armin Laschet – perfekt frisiert. Was für ein Gelächter in Gender-Germany!

Annalena Baerbock hat’s mit dem perfekten Bild von Annalena Baerbock – bis in die einzelne Haarsträhne, die ihre grünweibliche Keckheit signalisiert.