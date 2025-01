Sie tat damit so, als ob ihre eigene Partei diesen heruntergewirtschafteten Zustand nicht jahrelang selbst mehr oder weniger offen erwünscht hatte. Ähnlich hanebüchen dann noch ihre Behauptung: „Wir Grünen haben sehr früh gewarnt, dass man sich auf solche Worte [gemeint sind vermutlich Putins Zusagen zum Minsker Abkommen] nicht allein verlassen kann, erst recht nach der Invasion der Krim.“ Das ist eine völlige Verkehrung der historischen Wirklichkeit. Wenige Wochen vor Russlands offenem Angriff, am 21. Januar 2021, sagte die frischgebackene Außenministerin Baerbock noch in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung: „Und wenn andere Staaten bereit sind, Waffen zur Verteidigung zu liefern, ist es nicht an uns, das zu kritisieren. Aber ich halte es nicht für realistisch, mit solchen Lieferungen das militärische Ungleichgewicht umzukehren.“