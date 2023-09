So erreichen Sie Alfred Schlicht:

Am vergangenen Samstag wiederholte sich in Stuttgart ein Szenario, das im Juli bereits im hessischen Gießen stattgefunden hatte. Eine von eritreischen Vereinen organisierte Veranstaltung führte zu Gewaltaktionen anderer, „oppositioneller“ Eritreer. Gewalttäter reisten aus anderen Städten oder gar aus dem Ausland an (über 60 kamen aus der Schweiz nach Stuttgart, wer die Anreise bezahlt, bleibt ungewiss. Die medizinischen Folgekosten für die vielen Verletzten zahlt die Solidargemeinschaft).

Nach Gießen waren Stockholm, Seattle, Toronto und Tel Aviv Schauplätze brutaler Gewalt geworden. Dabei bedienen sich die Gewalttäter immer desselben Narrativs. Die Festivals, die sie stören und auf denen sie Terror unter (wirklichen oder vermeintlichen) Teilnehmern verbreiten, seien Veranstaltungen des Regimes in Asmara und hätten den Zweck, dieses Regime zu unterstützen und zu stärken. Dagegen wollen die Regimegegner vorgehen. Ihre Absicht ist jedoch nicht, wie bei all diesen Vorfällen deutlich wurde, friedlich gegen die Regierung von Eritrea zu demonstrieren, sachliche Forderungen aufzustellen und den eigenen Standpunkt deutlich zu machen. Ihnen geht es nur um brutale Gewalt.