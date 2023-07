„Wir schaffen das“ – kein Satz der Altkanzlerin ist so oft zitiert worden, ist so vielen in Erinnerung geblieben, hat aber auch so viel Skepsis erregt wie dieser „banale Satz“ (Merkel). Seit dem Sommer 2015, als die Flüchtlingswelle die Altkanzlerin zu diesem Statement veranlasste, hat es zahlreiche Ereignisse und Situationen gegeben, in denen wir uns fragen mussten, ob „wir“ „das“ wirklich geschafft haben.

„Wir“ – das ist diese gesamte Bundesrepublik mit all ihren Einwohnern und Institutionen; „das“ sind all die Herausforderungen und Probleme, die mit dem Massenzustrom von Geflüchteten, der damals einen ersten Höhepunkt erreichte und bis heute anhält, zusammenhängen.