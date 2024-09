Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Die Ampel hatte sich in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, das „Selbstbestimmungsrecht von Frauen“ zu stärken. Eingesetzt wurde zu diesem Zweck eine Expertenkommission, die im April des Jahres 2024 ein mehr als 500-seitiges Gutachten vorlegte, das es in sich hat. Dessen Kern: Paragraf 218 des Strafgesetzbuches soll im Grunde abgeschafft werden, um so das Selbstbestimmungsrecht der Frauen zu stärken. Abtreibungen sollen bis zur 22. Woche nach der Empfängnis legal werden.

Ein gesellschaftlicher Grundkonsens In der rechtlichen Norm ist bisher geregelt, dass der Abbruch von Schwangerschaften mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet wird. Gemäß Paragraf 218a allerdings gilt der Straftatbestand als „nicht verwirklicht“, sofern vor dem Abbruch eine Beratung erfolgt ist, er von einem Arzt vorgenommen wird und „seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind“. Oder vereinfacht formuliert: Abtreibungen sind zwar rechtswidrig, bleiben aber grundsätzlich straffrei.