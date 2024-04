Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Man könnte fast von einer göttlichen Fügung sprechen. Doch die politische Öffentlichkeit in Deutschland hat von dem Zufall fast nichts mitbekommen, der sich heute ereignet hat. Auf der einen Seite wurden Einzelheiten aus einem Abschlussbericht einer Regierungskommission vorab publiziert, der eine weitgehende Abschaffung des Paragrafen 218 fordert und Abtreibung bis zur zwölften Schwangerschaftswoche legalisieren will. Nahezu zeitgleich veröffentlichte der Vatikan ein Dokument, welches sich unter anderem mit demselben Themenbereich beschäftigt und in die gegenteilige Richtung weist.

Dass die Erklärung des Papstes anders ausfallen würde als von der Berliner Regierung gewünscht, konnte man erwarten. Doch es ist noch schärfer als gedacht, beide Argumentationslinien scheinen geradezu aufeinander zuzurasen. Die Erklärung des Papstes trägt den Titel „Dignitas infinita“ (Unendliche Würde) und enthält eine ausführliche Darlegung von Verstößen gegen die Menschenwürde. Dazu zählen auch Abtreibung und Leihmutterschaft, beides Themen, mit denen sich auch die Regierungsexperten beschäftigen sollten. Das Oberhaupt der Katholischen Kirche stellt nun anders als seine Vorgänger den, wenn man so will, modernen Begriff der Menschenrechte ins Zentrum. Das ist in der Form neu – und, man könnte sagen, eine eher säkulare Begründung aus kirchlichem Mund.