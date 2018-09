Vorbilder in punkto Streitkultur sehen anders aus: SPD-Mann Johannes Kahrs hat eine komplette Bundestags-Fraktion verunglimpft – eine Fraktion, der gerne mangelnde Differenzierung vorgeworfen wird. Und im Unterschied zu Chemnitz gibt es in diesem Fall keinen Raum für semantische Interpretationen. „Schauen Sie in den Spiegel, dann wissen Sie, was diese Republik in den Zwanzigern und Dreißigern ins Elend geführt hat“, sagte Kahrs an die Adresse der AfD gerichtet. Das ist starker Tobak.

Gemäß §27 der Geschäftsordnung des Bundestags darf der Redner die Bitte nach einer Zwischenfrage verneinen. Aber dies zu tun mit der Bemerkung „von Rechtsradikalen brauche ich keine“, zeugt nicht gerade von Souveränität. Das Parlament heißt nicht so, weil darin nur eine einzige Person redet, sondern, weil sich die Volksvertreter miteinander austauschen. Und da das Volk im Jahre 2018 eben nicht homogen ist (worüber man sich als Sozialdemokrat doch freuen sollte), existieren teilweise gegensätzliche Auffassungen. Pluralismus ist ein konstituierender Bestandteil von Demokratie, Herr Kahrs!

Vom Problem-Lösen weit entfernt

Statt einer gesamten Partei das Etikett „rechtsradikal“ aufzukleben, sollten die an der Regierung befindlichen Politiker lieber die Ursachen der aktuellen Unzufriedenheit in der Bevölkerung bekämpfen. Zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger fahren im Paternoster nach unten (Stichwort: Dienstleistungs-Prekariat) und die Mittelschicht zerbröselt.

„Bildungsrepublik“: Das ist ein Anspruch, aber nicht die Wirklichkeit. Die Aufstiegsgesellschaft BRD, das war einmal. Die Zwiebel als visuelle Darstellung der Sozialstruktur, auch das war einmal. Die bestmöglichen Lebensumstände für die größtmögliche Zahl, erinnern Sie sich Herr Kahrs? Wie lautet noch gleich Ihr persönliches Motto: „Politik ist die Kunst, das Notwendige möglich zu machen.“ Sich nur noch über den Kampf gegen nationalistische Tendenzen zu definieren, löst kein einziges Problem. Und ich glaube auch nicht, dass es gegenwärtig die Zahl der SPD-Wähler erhöhen wird.

Lichtblick Lindner

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner, von dem man in den zurückliegenden Monaten auffällig wenig gehört hat, hat den Nagel auf den Kopf getroffen gestern im Bundestag: „Die Menschen im Land haben kein Verständnis dafür, wie hier debattiert wird!“ Vielleicht sollte auch Johannes Kahrs in den Spiegel schauen.