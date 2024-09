Für Markus Söder war es kein Lust-Termin. Seine sonst durchaus sichtbaren Entertainer-Qualitäten hat er diesmal in Bayern zurückgelassen, als er am Dienstag in seiner Landesvertretung in Berlin Mitte, gegenüber der Komischen Oper, zusammen mit dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz vor die Presse trat. Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident, der mit seinen TikTok-Videos ein Millionenpublikum erreichen kann, wollte die wichtigste Personalentscheidung der deutschen Politik, wie er selbst sagte, doch schnell hinter sich bringen. „Um es kurz zu machen“, begann er sein Statement und fügte lapidar an: „Er macht’s!“ – Und nicht ich!, könnte man ergänzen. Irgendwie schade, mag sich der bayerische Löwe gedacht haben, mit dem Markus wäre es doch lustiger geworden.

So sehr er auch Treueschwüre und Sympathiebekundungen gegenüber dem nun designierten Kanzlerkandidaten von CDU und CSU vom Blatt ablas, so sehr war Markus Söder doch die Mühe anzusehen; der Funke wollte nicht überspringen. Merz hatte vielleicht sogar Verständnis dafür, an diesem für ihn historischen und sonnigen Tag. Söder aber hat verzichtet, und dass es für ihn ein echter Verzicht war, das konnte er nicht verstecken. Fast wäre noch die verabredete Umarmung am Ende der Veranstaltung missglückt. Doch alles verlief fehlerfrei. Schnell verschwanden beide wieder hinter den Kulissen. Fragen wurden nicht zugelassen. Die Unfallgefahr wäre zu groß gewesen. Der wichtigste Termin des Jahres für die Union war lange vorbereitet, aber dann wohl doch recht spontan umgesetzt worden, er ging fehlerfrei über die Bühne. Alle waren erleichtert.