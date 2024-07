Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ben Krischke

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

„Sie hieß Mary Ann und war sein Schiff; er hielt ihr die Treue, was keiner begriff; es gab so viele Schiffe, so schön und groß; die Mary Ann aber ließ ihn nicht los“, sang Freddy Quinn im Jahr 1956 als Coverversion eines sozialkritischen Folksongs, um den es bis heute Kontroversen gibt, wer ihn eigentlich zuerst geschrieben und gesungen hat. Wer nach dem Lied googelt, findet zahlreiche Coverversionen auf YouTube und anderswo im Netz. Und erst kürzlich ist eine weitere hinzugekommen: gesungen vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.

Der war als Gast bei „Inas Nacht“, dem Talkformat der Moderatorin und Sängerin Ina Müller, das unweit der Hamburger Landungsbrücken in der ehemaligen Seemannskneipe „Zum Schellfischposten“ aufgezeichnet wird. Das Konzept ist simpel und erfolgreich: Müller lädt Gäste ein, betrinkt sich mit ihnen am Tresen, und im Gespräch geht es selten ernst, oft schlüpfrig zu. „Inas Nacht“ ist ein Gute-Laune-Format. Kontroversen gibt es kaum, dafür wird viel gelacht. Auch über Witze, die man anderswo im deutschen Fernsehen nicht machen würde. Müller kann das, weil sie eine Frau ist, weil sie sympathisch und die Mischung aus gutem Aussehen und großer Klappe ihr Markenzeichen ist. Müller ist keine Journalistin, sie ist Entertainerin. Eine der trinkfreudigsten und, im besten Sinne, auch schamlosesten ihrer Art.