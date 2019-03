Felix Schwenke muss sich sputen. Er kommt gerade vom 70. Geburtstag seines Vaters und ist extra früher gegangen, um am Stadtrand von Offenbach noch das Konzert eines lokalen Musikvereins zu besuchen. Es ist Sonntag, es nieselt, und der Oberbürgermeister hat seinen Regenschirm daheim liegen lassen, „aber man muss sich ja in der Stadt blicken lassen“. Seit Anfang 2018 ist der Sozialdemokrat Oberbürgermeister von Offenbach. Zuvor hat er die Wahl im September 2017 mit 43 Prozent im ersten Wahlgang und 67 Prozent in der Stichwahl gewonnen. Am selben Tag bekam die SPD im Wahlkreis Offenbach bei der Bundestagswahl nur 21 Prozent der Zweitstimmen.

Ständig muss sich Schwenke für seine Partei und ihr Spitzenpersonal rechtfertigen, auch eben wieder auf dem Geburtstag seines Vaters. „Ich kann schon verstehen, wenn die Leute das Gefühl haben, in der SPD hätten manche keine Lust auf ihren Job“, sagt er. Da ist der säuerliche Blick von SPD-Vize Stegner, da sind die ermüdenden Auftritte von Parteichefin Nahles. „Die Menschen wählen doch niemanden, dem sie anmerken, dass er keinen Spaß an seiner Aufgabe hat.“ Inhaltlich mache seine SPD vieles richtig, nur an der Form hapere es. „Ich glaube, woran es in der SPD fehlt, ist gute Laune.“

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden.