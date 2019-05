Wie die Campaigner in den Wahlkampfzentralen vom Willy-Brandt- und Adenauerhaus wohl gerade so auf ihre Charts schauen. Und was sie sich wohl dabei denken mit Blick auf den Tag, an dem die Magnetwand endet, auf der sie die ganze Partitur des Wahlkampfes skizziert haben? „Läuft!“ – mit Sicherheit nicht.

Selten hat man einen so matten und müden Wahlkampf gesehen, der zugleich flankiert wird von einem traurigen und uneinigen Zustand innerhalb beider Volksparteien. Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert mag sich mit seinem Kapitalismus-Aufschlag des Zuspruches des DGB-Vorsitzenden Rainer Hoffmann erfreuen. Wenn er aber einmal an den Wahlständen seiner Partei vorbeischaute, dann könnte er die verheerende Wirkung seiner wirren Worte dort besichtigen.

