Überhaupt liegt in ganz Deutschland plötzlich die Lust auf eine andere Gesellschaftsordnung in der Luft, seit die Menschen gestern Kühnerts Visionen in sich aufgesogen haben. Der ist zwar mit seinen 29 Jahren schon reichlich alt, vor allem im Vergleich zur Klimaaktivistin Greta Thunberg. Aber die politische Erfahrung, auf die der Juso-Chef bei seinem Kampf gegen das kapitalistische Ausbeutungssystem bauen kann, wird ihm noch von Nutzen sein. Es geht los, Freunde, die Erlösung ist nah!