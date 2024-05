Der chinesische Präsident Xi kann mit seinem Besuch in Frankreich zufrieden sein. Zwar musste er sich am ersten Tag von der Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, anhören, dass China zum Schaden der europäischen Autoindustrie die eigene Produktion subventioniert und die EU sich dies nicht gefallen lassen möchte. Damit waren die Störungen eines „harmonischen Besuches“ aber auch schon erledigt. Dass die Spitzenkandidatin von Macrons Partei zur Europawahl heftige Worte zu Chinas Umgang mit den Uiguren fand, nahm schon keiner mehr wahr. Viel wichtiger war der Ausflug in die Pyrenäen, von Nebel getrübt, aber nur vom natürlichen Nebel. Davon abgesehen vermittelte er den Sonnenschein der französisch-chinesischen Beziehungen.

In China wird der Besuch deshalb als großer Erfolg gefeiert. Xi und Macron hätten Beziehungen in gegenseitigem Respekt und Vertrauen aufgebaut, eine Formulierung, die chinesische Medien vor allem dann gerne verwenden, wenn die chinesische Position ausreichend gewürdigt wurde. Das werten sie sowohl für die Wirtschaft als auch für die Politik so. Achtzehn neue Wirtschaftsabkommen würden nicht nur die französisch-chinesische Zusammenarbeit stärken, also Chinas ökonomischen Einfluss in Europa weiter festigen, sondern auch die Entwicklung zu einer „multipolaren Welt“ dokumentieren. Das ist freilich objektiv Unsinn, doch damit genau das, was China in Frankreich erreichen wollte: den französischen Drang, die EU als eigenständigen Akteur in den internationalen Beziehungen mit größerer Distanz zu den USA zu positionieren, kräftig zu unterstützen. Freilich weiß die chinesische Führung, dass die EU alleine politisch zu schwach ist, um auf eigenen Füßen stehen zu können. Genau deshalb unterstützt sie ja die Distanzierung von den USA, denn dann öffnet sich für China nicht nur die wirtschaftliche Zusammenarbeit, sondern auch der politische Einfluss.

Nicht nur wirtschaftliche Zusammenarbeit, auch politischer Einfluss

Deshalb wurde die Erklärung Frankreichs und Chinas zur Lage im Nahen Osten und zum Krieg Israels gegen die Hamas auch genau unter diesem Gesichtspunkt in China herausgehoben. Beide Staaten hätten dieselben Interessen, die darin kulminierten, beide Seiten zur Waffenruhe aufzufordern, die Interessen beider Seiten zu berücksichtigen. Für China ist das deshalb ein diplomatischer Erfolg, weil es dieses Muster auf den „Konflikt“ zwischen Russland und der Ukraine sowie deren Unterstützern übertragen kann. So sind in chinesischer Lesart beide Seiten dafür verantwortlich, dass der Krieg nicht endet, ja, der Westen und die USA noch ein wenig mehr, weil sie die Waffen liefern, die die Verteidigung der Ukraine erst ermöglichen.

Dass Präsident Xi keine Wimper rührte, den Krieg Russlands verkürzen zu wollen, dass die Unterstützung Chinas Russlands Krieg überhaupt erst möglich macht, China also selbst ständig „Öl ins Feuer gießt“ (was den USA vorgeworfen wird), war zu erwarten. Darauf wurde bisher freundliche Rücksicht genommen. Dass es nun anders kommt, wird bei den beiden folgenden Stationen nicht mehr zu befürchten sein. Inzwischen ist Xi in Serbien angekommen und wird von dort nach Ungarn weiterreisen. Denn China wollte nicht nur Frankreichs Streben nach einer strategischen Autonomie für die EU stärken, sondern will jetzt auch noch zwei Staaten enger an sich binden, die in der EU – Ungarn – und im Kreis der nächsten Beitrittskandidaten – Serbien – Chinas Interessen in Europa vertreten sollen. Und das auch tun.

China investiert massiv in Ungarn und Serbien

Dazu nutzt China, wie andernorts auch, die wirtschaftliche Zusammenarbeit, Auslandsinvestitionen in Produktion und Infrastruktur, die in den letzten Jahren ständig gestiegen sind. Eisenhahnstrecken sollen beide Staaten miteinander und mit dem Hafen in Piräus verbinden, der als maritimer Ankerplatz für die chinesischen Exporte bedeutsam ist. In Serbien hat China in ein Stahlwerk und die Reifenproduktion investiert und baut in einer Mine Kupfer ab, weshalb bekannt ist, dass ökologischer Nutzen nicht die Priorität chinesischer Investitionen ist. Mit 3,2 Milliarden Euro finanziert China den Ausbau der Kanalisation, 5000 Kilometer und 159 Klärwerke sollen nach Angaben der Deutschen Welle gebaut werden. Am Bau eines ganzen Stadtviertels für die Weltausstellung EXPO 2027 sind chinesische Firmen mit 17 Milliarden Euro beteiligt. Dass China, gemeinsam mit Russland, Kosovo nicht als Staat anerkennt, anders als einige Staaten in der EU, deren Mitglied Serbien werden möchte, gilt ebenfalls als Hebel, der Einfluss auf die serbische Regierung verschafft.

In Ungarn investiert der chinesische Batteriehersteller CATL insgesamt 7,3 Milliarden Euro in den Bau einer Fabrik. Auch BYD, einer der großen chinesischen Autobauer, hat angekündigt, in Ungarn produzieren zu wollen. Damit soll schon Vorsorge für den Fall getroffen werden, dass Zölle auf Elektroautos aus China erhoben werden könnten. Local-for-Local kann ökologisch sinnvoll sein, weil Transportwege verkürzt werden; es kann wirtschaftliche Risiken minimieren, was aus chinesischer Sicht plausibel ist. Es kann aber auch politisch instrumentalisiert werden, wenn Locals damit gekauft werden können. Und genau darum geht es der chinesischen Regierung am Ende. Sie möchte mit ihren Investitionen politischen Einfluss auf Entscheidungen in der EU nehmen können. Das kann man der chinesischen Regierung nicht verübeln, denn das versuchen klug geführte Staaten stets. Klug geführte Staaten wehren dies aber auch ab.

Noch bevor Xi in Ungarn eingetroffen ist, hat er bereits die unabhängige Außenpolitik Ungarns gelobt und angeregt, dass Ungarn eine Staatengruppe Südosteuropas in ihren Beziehungen zu China anführen könnte. Keile in die EU und die Nato zu treiben und die russlandfreundlichen Staaten Ungarn und Serbien zu umgarnen, ist ein politischer Zweck von Xis Reise, die damit den russischen Krieg diplomatisch weiter unterstützt. China hat damit seine Position an der Seite des Staates fest eingenommen, der die EU zerstören möchte, was Russlands weiterreichendes Ziel ist. In der EU haben das vor allem diejenigen verstanden, die ihr kleines nationalistisches Süppchen auf Kosten der europäischen Sicherheitsordnung kochen möchten. Und die großen EU-Staaten schweigen dazu.