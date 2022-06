EU für Verbrenner-Verkaufsverbot ab 2035 - „Das macht weder fachlich noch klimapolitisch Sinn“

Die Europäische Union will den Verkauf von Autos und Transporter mit Verbrennungsmotor ab 2035 verbieten. Dafür muss sich Brüssel noch mit den EU-Staaten einig werden. Thomas Bareiß, verkehrspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, erklärt im Interview, warum er ein Verbrennerverbot für falsch hält, wie ein möglicher Kompromiss aussehen könnte und warum es für Energie- und Verkehrswende wichtig sei, technologieoffen zu bleiben. Heute könne niemand vorhersagen, so Bareiß, was im Jahr 2050 die beste Technologie sein wird.