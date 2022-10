Es wäre billig, den Regierenden vorzuwerfen, sie hätten schon bei Putins Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar alles wissen können und müssen, was auf uns zukommt. Aber spätestens im Juli, als Moskau die Gaslieferungen drastisch reduzierte, war klar, was in diesem „Energiekrieg“ auf uns zukommt. Ebenso war außerhalb des von grünen Ökoaktivisten bevölkerten Wirtschafts- und Klimaministeriums des Robert Habeck bekannt, dass uns neben dem Gasproblem auch ein Stromproblem droht.